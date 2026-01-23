Inicio
Deportes

Reorganización en Deportivo Pereira por multimillonaria deuda

Vie, 23/01/2026 - 17:12
La Superintendencia de Sociedades ordenó reorganización empresarial en el Deportivo Pereira por deudas de 3 millones de dólares.
Deportivo Pereira reorganización
Créditos:
Redes sociales

La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó este viernes el inicio de una reorganización empresarial del club de fútbol Deportivo Pereira, una medida destinada a ordenar sus deudas, que en 2025 alcanzaron 11.252 millones de pesos (unos 3 millones de dólares).

''La decisión se fundamenta en los hallazgos evidenciados por la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales, entre ellos la verificación de una cesación de pagos que, a 31 de agosto de 2025, ascendía a 11.252 millones de pesos colombianos'', informó la entidad en un comunicado.

La reorganización empresarial es un mecanismo legal y judicial en Colombia diseñado "para estabilizar y recuperar empresas que cumplen funciones esenciales para la economía y la comunidad en general'', explicó el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, citado en el comunicado.

La Superintendencia aclaró que, a pesar de la deuda, los activos de la sociedad, con corte al 30 de octubre de 2025, ascienden a 45.804 millones de pesos (unos 7 millones de dólares), frente a pasivos por $23.399 millones (unos 6,5 millones de dólares), evidenciando patrimonio positivo.

"El fútbol profesional colombiano es un sector que mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones", agregó Escobar.

La crisis del equipo matecaña derivó en una medida cautelar impuesta el 30 de octubre de 2025 por el Ministerio de Trabajo ordenando el cese de actividades y cumplimiento de obligaciones.

El club estuvo a punto de perder el reconocimiento deportivo y varios jugadores, como su entonces capitán Carlos Darwin Quintero, y el timonel venezolano Rafael Dudamel tuvieron que abandonar la institución.

Creado Por
Agencia EFE
Deportivo Pereira
Fútbol profesional colombiano
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
La casita de Bad Bunny, historia, diseño y por qué es tan famosa
Casa-Bad-Bunny-conciertos-datos
Una estructura rosa, pequeña por fuera, gigante por dentro, se convirtió en la obsesión silenciosa de los shows de Bad Bunny.
Deportes
Reorganización en Deportivo Pereira por multimillonaria deuda
Deportivo Pereira reorganización
La Superintendencia de Sociedades ordenó reorganización empresarial en el Deportivo Pereira por deudas de 3 millones de dólares.
Mundo
Diosdado Cabello pidió apoyo para Delcy Rodríguez en Venezuela
Diosdado Cabello.
Cabello afirmó que el chavismo permanece en las calles para manifestar lealtad a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Colombia
Fundación San José respondió a denuncias por presunta expedición irregular de títulos
Fundación Universitaria San José.
La Fundación Universitaria San José aseguró que fue víctima de un fraude en el caso Juliana Guerrero y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.