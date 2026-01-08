Inicio
Selección Colombia enfrentará a Francia y Croacia en la serie Road to 26

Jue, 08/01/2026 - 16:28
Conozca fechas, sedes y detalles de los partidos de Colombia ante Croacia y Francia en la serie Road to 26.
Selección Colombia enfrentará a Francia y Croacia.
La Selección Colombia Masculina de Mayores asumirá en marzo un exigente reto internacional al participar en la serie ‘Road to 26’, un ciclo de preparación que reunirá a potencias del fútbol mundial como Brasil, Francia y Croacia. Los encuentros se disputarán en Estados Unidos y servirán como pruebas de alto nivel competitivo en el camino hacia los próximos desafíos del calendario internacional.

El combinado nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, disputará dos partidos amistosos en territorio estadounidense, enfrentando a Croacia y Francia, selecciones con amplio recorrido en Copas del Mundo y torneos continentales. Estos compromisos hacen parte de la estrategia de preparación de la Selección Colombia 2026, con miras a fortalecer su funcionamiento colectivo y medir su nivel frente a rivales de jerarquía.

Los partidos se jugarán en Orlando, Florida, y Washington D.C., dos escenarios que albergarán encuentros de alto atractivo para la afición colombiana en Norteamérica.

Un duelo histórico ante Croacia

El primer compromiso será el jueves 26 de marzo, cuando Colombia enfrente a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando. Este partido marcará un hecho histórico, ya que será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en toda su trayectoria.

El choque ante los europeos representa una oportunidad inédita para el fútbol colombiano, teniendo en cuenta el peso competitivo de Croacia en los últimos años, incluida su destacada actuación en Copas del Mundo recientes.

Colombia vs. Francia: un historial con recuerdos recientes

El segundo partido se disputará el domingo 29 de marzo frente a Francia, en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones, con un balance favorable para los franceses de dos victorias contra una de Colombia.

El triunfo colombiano más recordado se produjo en marzo de 2018, cuando la ‘Tricolor’ protagonizó una histórica remontada en el Stade de France, tras ir perdiendo 0-2 y terminar ganando 3-2 en un amistoso internacional.

Venta de entradas y fechas clave

Las entradas para los partidos de la serie Road to 26 estarán disponibles a partir del martes 13 de enero de 2026, desde las 10:00 a.m. (hora del Este). Los aficionados podrán registrarse para acceder a la preventa exclusiva a través del sitio oficial RoadTo26.com.

Calendario de partidos

  • Jueves 26 de marzo
    Colombia vs. Croacia
    Lugar: Camping World Stadium – Orlando, Florida
    Hora: Por definir
     
  • Domingo 29 de marzo
    Colombia vs. Francia
    Lugar: Northwest Stadium – Landover, Maryland
    Hora: Por definir
     

Estos encuentros consolidan a Colombia como protagonista en uno de los ciclos de preparación más exigentes del fútbol internacional rumbo a 2026.

 

