Diosdado Cabello pidió apoyo para Delcy Rodríguez en Venezuela

Vie, 23/01/2026 - 16:56
Cabello afirmó que el chavismo permanece en las calles para manifestar lealtad a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Diosdado Cabello.
Créditos:
EFE.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó a la unión dentro del chavismo y pidió apoyo "constante" para la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"Hay que darle un apoyo constante, permanente, ya ha estado al frente dando la cara. Ella no buscaba esa responsabilidad. (...) Pero ahí está Delcy luchando por la patria. Le pedimos mucha confianza en la dirigencia", manifestó Cabello durante una marcha en Caracas en conmemoración al 68 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), afirmó que el chavismo permanece en las calles para manifestar lealtad a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, también capturada por Estados Unidos, y dijo que la lucha terminará cuando ambos regresen a Venezuela.

El también ministro de Interior indicó que la captura de la pareja presidencial "fue un duro golpe" de "tristeza, rabia, dolor y frustración", pero -agregó- el proyecto del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) "nada ni nadie" lo va a "detener".

"Que el secuestro de Nicolás y de Cilia y el dolor que nosotros sentimos se convierta en la fuerza para seguir luchando, siempre unidos, para defender la patria. El que crea que esto es una batalla de tres días está viendo otra película", subrayó el número dos del chavismo.

La marcha de hoy se dio con motivo al 68 aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez y se conmemora en medio de una crisis política desatada tras la captura de Maduro y su esposa durante un ataque de EE.UU. a Caracas y tres regiones cercanas.

El chavismo ha convocado distintas movilizaciones para exigir su liberación, como este jueves, cuando marcharon hasta la ONU en Caracas para pedir que ese organismo medie a favor de la pareja presidencial.

Creado Por
Agencia EFE
Diosdado Cabello
Nicolás Maduro
Coyuntura internacional
Venezuela
