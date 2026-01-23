Karen Sevillano se consolidó como una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional tras ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia en 2024. Su carisma, autenticidad y cercanía con el público no solo la llevaron a quedarse con el título, sino también a convertirse en presentadora del reality, más específicamente del After, el programa postgala que analiza lo que sucede en cada trasmisión.

Para la tercera temporada, el programa sorprendió con el ingreso de Maiker Smith, creador de contenido caleño, reconocido por sus videos de comedia en redes sociales. Smith, quien es amigo cercano de ella y de su actual novio, Neider García, logró entrar a la casa gracias a las votaciones del público, apoyado en una campaña en la que destacó su perfil personal y competitivo.

Durante su presentación, Maiker Smith aseguró ser un concursante con mucho por mostrar. “Tengo un hijo de siete años y una relación estable. Me gusta burlarme de mí mismo, hacer reír y que se rían conmigo. Soy bastante competidor y me gusta ganar en cualquier aspecto; si votan por mí están votando por el ganador del concurso”, afirmó en su momento.

Críticas por su desempeño en el reality

Sin embargo, tras más de una semana de competencia, el desempeño de Maiker no ha cumplido las expectativas de muchos televidentes que votaron por él. En redes sociales y espacios de opinión del programa, varios seguidores han comenzado a catalogarlo como un “mueble”, término usado por los fanáticos del reality para referirse a los participantes que, según la audiencia, aportan poco a la dinámica del juego.

Las críticas no tardaron en llegar al After Show de La Casa de los Famosos, donde la comediante y presentadora Vicky Berrío puso el tema sobre la mesa frente a Karen Sevillano. Entre risas, Berrío mencionó los comentarios del público, generando un momento que rápidamente se viralizó en redes.