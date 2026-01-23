Conozca el setlist de Bad Bunny en Medellín

Bad Bunny está listo para marcar un hito en Colombia con tres conciertos consecutivos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, como parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos”. Él logrará llenar el escenario deportivo más importante de la capital antioqueña durante tres noches seguidas.

Desde hace varios días, cientos de fanáticos provenientes de distintas regiones del país y de países vecinos han llegado a la capital antioqueña para disfrutar del esperado espectáculo. Aunque el reguetonero ya se ha presentado antes en Colombia, esta gira es considerada una de las más importantes de su carrera, marcando su regreso a los grandes escenarios tras un periodo de pausa.

Entradas agotadas y estadio lleno

La expectativa ha sido tan alta que las entradas se encuentran completamente agotadas en la tiquetera oficial, lo que confirma que el Atanasio Girardot estará lleno en cada una de las fechas. Las boletas están disponibles únicamente de forma digital a través de la aplicación Quentro, y deberán presentarse descargadas en esta plataforma, ya que no se aceptarán otros formatos para el ingreso.

En cuanto a la logística, se confirmó que las sillas deberán respetarse según la ubicación indicada en la boleta. Además, la zona de grama no contará con sillas, por lo que quienes deseen ubicarse en las primeras filas deberán llegar con anticipación.