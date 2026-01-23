Conozca el setlist de Bad Bunny en Medellín

Inicio
Según el registro de sus fechas pasadas del Debí tirar más fotos world tour, estas son las canciones que Bad Bunny cantaría en sus 3 conciertos en Medellín.
Bad Bunny está listo para marcar un hito en Colombia con tres conciertos consecutivos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, como parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos”. Él logrará llenar el escenario deportivo más importante de la capital antioqueña durante tres noches seguidas.

Desde hace varios días, cientos de fanáticos provenientes de distintas regiones del país y de países vecinos han llegado a la capital antioqueña para disfrutar del esperado espectáculo. Aunque el reguetonero ya se ha presentado antes en Colombia, esta gira es considerada una de las más importantes de su carrera, marcando su regreso a los grandes escenarios tras un periodo de pausa.

Entradas agotadas y estadio lleno

La expectativa ha sido tan alta que las entradas se encuentran completamente agotadas en la tiquetera oficial, lo que confirma que el Atanasio Girardot estará lleno en cada una de las fechas. Las boletas están disponibles únicamente de forma digital a través de la aplicación Quentro, y deberán presentarse descargadas en esta plataforma, ya que no se aceptarán otros formatos para el ingreso.

En cuanto a la logística, se confirmó que las sillas deberán respetarse según la ubicación indicada en la boleta. Además, la zona de grama no contará con sillas, por lo que quienes deseen ubicarse en las primeras filas deberán llegar con anticipación.

Escenario y posibles artistas invitados

Desde días previos al concierto comenzó el montaje del escenario, el cual contará con una tarima principal de gran formato. Además del despliegue técnico, se espera que Bad Bunny sorprenda al público con artistas invitados, que en esta oportunidad podrían ser colombianos, aumentando aún más la expectativa entre los asistentes.

Setlist oficial de Bad Bunny en Medellín

Con base en las canciones interpretadas en los primeros conciertos de la gira, este sería el setlist oficial de Bad Bunny en Medellín. Cabe destacar que en cada país el artista incluye una canción exclusiva, que no se repite en otras fechas y que es completamente inédita.

  • La Mudanza

  • Callaita

  • La flor de la canela

  • Pitorro de coco

  • Weltita

  • TURISTA

  • Baile Inolvidable

  • Nuevayol

La casita

  • Veldá

  • Tití me preguntó

  • Neverita

  • Sí veo a tu mamá

  • Voy a llevarte para PR

  • Me porto bonito

  • No me conoce

  • Bichiyal

  • Yo perreo sola

  • Efecto

  • Safarea

  • Qué malo

  • Cuando me dirá

  • Diles

  • Café con ron

  • Alma, corazón y vida

Stage

  • Ojitos lindos

  • La canción

  • Kloufrends

  • Bokete

  • Dakiti

  • El apagón

  • DTMF

  • Eoo

Duración del concierto

El show de Bad Bunny en Medellín tendría una duración aproximada de más de dos horas, con un total de 34 canciones, sin contar una posible presentación de artistas invitados.

