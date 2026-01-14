EE.UU. suspende la emisión de visados para Colombia y otros 74 países

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, se mantendrá mientras el Gobierno estadounidense adelanta una revisión integral de los protocolos de visado, con el objetivo de evitar el ingreso de personas que puedan convertirse en una “carga pública” para el sistema de asistencia social y de salud del país.

Según confirmó un portavoz del Departamento de Estado a la agencia EFE, la decisión afecta únicamente a los visados de inmigrante, es decir, aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos. Los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos de corta duración, no se verán impactados por esta suspensión.

Endurecimiento de la política migratoria

La congelación de los trámites representa un endurecimiento sustancial de las directrices implementadas en noviembre pasado por la administración del presidente Donald Trump. En ese momento, el Gobierno ordenó a los consulados negar visas con base en criterios como la edad avanzada o el padecimiento de enfermedades crónicas, entre ellas diabetes u obesidad, bajo el argumento de que estos factores aumentan el riesgo de requerir atención médica costosa.

Un memorando interno del Departamento de Estado detalla que la evaluación para determinar si un solicitante puede ser considerado una potencial “carga pública” es exhaustiva. Los funcionarios consulares deben analizar el estado de salud, la edad, el dominio del idioma inglés, la situación financiera y los antecedentes de haber recibido asistencia pública o de haber estado internado en instituciones.

“El criterio que más preocupa a las autoridades estadounidenses es la posible necesidad de atención médica a largo plazo, que puede ascender a cientos de miles de dólares”, señala el documento. Esto implica que solicitantes mayores, con condiciones de salud preexistentes o con recursos económicos limitados enfrentarán una alta probabilidad de rechazo.

Países afectados y alcance global

Además de Colombia, la lista de países afectados incluye a varias naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran países de África y Oriente Medio, así como Rusia, Moldavia, Tailandia, Bahamas y Bermuda, entre otros.

De acuerdo con Fox News, que tuvo acceso al listado completo, la mayoría de los países incluidos pertenecen a regiones consideradas de alto riesgo migratorio. El Gobierno de Trump ha defendido la política como una aplicación estricta de la ley migratoria. “Estados Unidos ha exigido durante décadas que los inmigrantes sean autosuficientes. Estamos aplicando esa ley de manera rigurosa”, señaló un portavoz del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

Excepciones y críticas a la medida

El memorando oficial contempla la posibilidad de excepciones “muy limitadas”, aunque no precisa cuáles serán los criterios para concederlas. Esta falta de claridad ha generado incertidumbre entre potenciales solicitantes y familias que esperan procesos de reunificación.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de migrantes han criticado la decisión, calificándola de discriminatoria y desproporcionada. A su juicio, la política penaliza a personas por condiciones de salud o económicas ajenas a su voluntad y afecta de manera directa la reunificación familiar.

Con la entrada en vigor de la suspensión, miles de trámites de visas de inmigrante quedarán en pausa indefinida, alterando planes de residencia y reunificación para ciudadanos de los países incluidos, mientras el Gobierno estadounidense redefine el futuro de su política migratoria.