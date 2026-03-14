Fallas en Davivienda: usuarios reportan problemas para ingresar a la app

Usuarios del banco Davivienda reportaron durante la tarde de este sábado fallas en los servicios digitales de la entidad financiera, especialmente en el acceso a la aplicación móvil y en la plataforma virtual utilizada para realizar pagos, transferencias y otras operaciones bancarias.

Las quejas comenzaron a multiplicarse en redes sociales hacia la 1:00 de la tarde, cuando clientes del banco señalaron que no podían ingresar a la aplicación ni realizar transacciones en línea. Algunos usuarios también indicaron que las dificultades no se limitaban al canal digital, sino que se extendían a ciertos cajeros automáticos en diferentes ciudades del país.

Ante la situación, la entidad respondió a través de su cuenta oficial en la red social X, donde pidió a los usuarios enviar detalles de los problemas presentados para poder brindar asistencia. “Estamos aquí para colaborarte. Por favor, envíanos detalles de la situación que presentas a través de mensaje directo. Estaremos atentos”, indicó la entidad financiera.

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Las fallas también habrían afectado a usuarios de DaviPlata, la billetera digital del banco, lo que aumentó la preocupación entre clientes que utilizan esta plataforma para pagos y transferencias inmediatas.

En redes sociales, varios usuarios manifestaron su inconformidad debido a las dificultades para realizar pagos o completar operaciones comerciales durante la jornada. Algunos señalaron que llevaban más de una o dos horas intentando acceder al servicio sin éxito.

Entre los comentarios publicados se encuentran mensajes como: “No me permiten ingresar ni por la app ni por la página web. Necesito realizar unos pagos urgentes y hace más de dos horas no funcionan”; “No permite enviar mensajes directos, ni Daviplata ni la aplicación dejan abrir”; o “La app me tiene hace una hora en un restaurante intentando pagar”.

Hasta el momento, la entidad no ha informado oficialmente sobre las causas de las fallas reportadas por los usuarios ni sobre el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

Mientras tanto, expertos y la propia entidad recomiendan a los clientes tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes adicionales durante la interrupción del servicio. Una de las principales recomendaciones es evitar intentar ingresar repetidamente a la aplicación, ya que múltiples intentos fallidos pueden generar el bloqueo temporal de la cuenta por motivos de seguridad.

También se aconseja no utilizar portales o enlaces no oficiales que simulen los servicios del banco, ya que podrían tratarse de intentos de fraude o suplantación de identidad.

Asimismo, se sugiere no compartir contraseñas ni datos personales con terceros que ofrezcan supuesta ayuda para acceder a la aplicación durante la falla del sistema.

Finalmente, las autoridades y especialistas recomiendan, cuando sea posible, utilizar métodos de pago alternativos o acordar otras formas de pago con comercios mientras se restablece el servicio digital del banco.