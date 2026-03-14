¿Se puede cambiar el puesto de votación más de una vez? Esto dice la Registraduría

Sí, un ciudadano puede cambiar su puesto de votación más de una vez. Pero la regla no es abierta ni permanente: de acuerdo con las normas electorales citadas por la Registraduría, cuando una persona inscribe su cédula dos o más veces, la última inscripción anula las anteriores. Para las presidenciales de 2026, además, ese trámite solo es válido si se hace dentro del plazo oficial, que va del 31 de mayo de 2025 al 31 de marzo de 2026.

La duda suele reaparecer en cada calendario electoral. Algunos votantes creen que, una vez hacen el cambio, ya no pueden modificarlo otra vez. Otros suponen lo contrario: que pueden mover el puesto cuando quieran y que el sistema lo actualiza de inmediato. Ninguna de esas dos ideas es exacta. La regla oficial es más simple: sí se puede volver a inscribir la cédula, pero la que cuenta es la última y debe hacerse dentro del periodo habilitado para esa elección.

No es escoger cualquier puesto por comodidad

Aunque en el lenguaje cotidiano se hable de “cambiar el puesto de votación”, el trámite realmente es la inscripción de ciudadanos. La Registraduría explica que deben hacerlo quienes cambiaron su lugar de residencia, regresaron al país de forma permanente o tienen cédulas antiguas que no aparecen en el censo electoral. En otras palabras, no se trata de elegir cualquier puesto porque quede más cerca del trabajo o porque parezca más cómodo, sino de actualizar el lugar de votación conforme a la residencia electoral del ciudadano.

La clave no es cuántas veces, sino cuál fue la última

El punto central está ahí. La Registraduría, al citar el Código Electoral y decisiones del Consejo de Estado, recuerda que la residencia electoral es única y que, si una persona inscribe su documento dos o más veces, la última inscripción anula las anteriores. Esa es la regla que resuelve la mayor parte de la confusión: no hay un número “mágico” de cambios permitidos; lo que importa es cuál fue el último trámite válido que quedó registrado dentro del plazo.

El otro límite es el calendario electoral

Además del orden de las inscripciones, importa el tiempo. Para las elecciones de presidente y vicepresidente de 2026, la Registraduría fijó la inscripción de ciudadanos entre el 31 de mayo de 2025 y el 31 de marzo de 2026, es decir, hasta dos meses antes de la votación del 31 de mayo de 2026. Después de esa fecha, ya no entra un nuevo cambio para esos comicios. Por eso, más que preguntar cuántas veces puede hacerse, la pregunta útil es hasta cuándo se puede hacer.

El cambio no aparece de inmediato

Otro error común es creer que el nuevo puesto queda visible apenas se termina el trámite. La Registraduría ha dicho que, para las presidenciales de 2026, el cambio solo se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral definitivo, es decir, a partir del 30 de abril de 2026. Mientras tanto, el ciudadano puede verificar que sí hizo el trámite consultando el comprobante E-4, habilitado por la entidad en su portal.

Lo que conviene tener claro

La respuesta corta, entonces, es sí: sí se puede cambiar el puesto de votación más de una vez. Pero la respuesta completa es esta: solo vale la última inscripción y únicamente si se hizo dentro del plazo oficial. Fuera de ese periodo, el censo empieza a cerrarse para la elección correspondiente y el dato deja de moverse.

También conviene no perder de vista otro punto: la Registraduría ha reiterado que la inscripción está ligada a la residencia electoral y que inscribir la cédula en un lugar distinto al que corresponde puede dar lugar a cuestionamientos por trashumancia electoral. Por eso, más que un traslado libre entre puestos, el trámite es una actualización formal del lugar donde el ciudadano debe votar.