Anamar vuelve a exponer a Renzo de La casa de los famosos

‘El Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más emblemáticos de la televisión colombiana. Con más de 20 años al aire, el reality ha puesto a prueba la resistencia física y mental de cientos de participantes que compiten por un premio de 1.200 millones de pesos y el título de mejor superhumano. Sin embargo, más allá de las pruebas extremas, las relaciones personales también han sido protagonistas dentro y fuera del programa.

Durante la pasada edición, uno de los romances que más atención generó fue el de Renzo y Anamar, quienes iniciaron su relación dentro de la competencia y continuaron viéndose durante varios meses tras finalizar el reality. No obstante, lo que comenzó como una historia de amor terminó envuelta en una fuerte polémica.

Las denuncias que sacudieron al reality

En medio de los rumores de su ruptura, Anamar rompió el silencio y aseguró haber sido víctima de violencia física y verbal por parte de Renzo en varias ocasiones, declaraciones que causaron un fuerte impacto entre los seguidores del programa. Incluso, la exparticipante responsabilizó públicamente a su entonces pareja de cualquier situación que pudiera ocurrirle.

Semanas después, se confirmó el embarazo de Anamar, hecho que avivó aún más la controversia. En ese momento, Renzo negó tanto las acusaciones de violencia como su paternidad, la cual posteriormente fue confirmada mediante una prueba de ADN. Aunque al hombre se le ha visto compartir con el menor en algunas ocasiones, Anamar ha reiterado que es ella quien asume la responsabilidad económica y que las visitas del padre son esporádicas.

Renzo reaparece en ‘La casa de los famosos’

Recientemente, Renzo volvió a la televisión como participante de ‘La casa de los famosos’, donde durante la dinámica conocida como la línea de la vida aseguró que las acusaciones de violencia hechas por la antioqueña eran falsas. Incluso, sorprendió al afirmar que ambos habrían contemplado la posibilidad de retomar su relación.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción inmediata por parte de Anamar.

La contundente respuesta de Anamar

A través de sus redes sociales, la exparticipante de ‘El Desafío’ decidió pronunciarse y defender su versión de los hechos con un mensaje directo y extenso: