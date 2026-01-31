El plan no es una película biográfica tradicional. La apuesta de Sony Pictures y el director Sam Mendes es un paquete de cuatro largometrajes, cada uno contado desde la perspectiva de un integrante, con historias que se cruzan para armar un solo relato.

Un “evento” de cuatro miradas

Cuando el proyecto se anunció el 20 de febrero de 2024, la comunicación oficial hablaba de estreno global en 2027. Con el tiempo, la fecha se movió y la industria ya lo ubica en abril de 2028, presentado como un lanzamiento “en proximidad” para incentivar asistencia repetida en salas.

En esa misma línea, Mendes lo describió como una experiencia “bingeable” pero pensada para cine, no como serie.

Reparto principal y guion

El elenco central ya está definido: Paul Mescal interpretará a Paul McCartney, Harris Dickinson a John Lennon, Joseph Quinn a George Harrison y Barry Keoghan a Ringo Starr.

En el equipo de escritura aparecen Jack Thorne, Jez Butterworth y Peter Straughan, una señal de que el reto no es solo biográfico, sino de estructura: sostener cuatro relatos sin que se sientan calcados.

Además, en diciembre de 2025 se anunció una segunda ronda de casting, incluyendo a James Norton, vinculado al papel de Brian Epstein en reportes y cobertura posterior.

Derechos y producción

Un punto clave es el nivel de autorización: Apple Corps y los miembros y familias otorgaron derechos de historia de vida y música para una película guionizada, algo poco común en biopics de este tamaño.

Primeras imágenes: postales y búsqueda de fans

El primer vistazo no llegó como tráiler. En enero de 2026 circularon postales coleccionables con los actores caracterizados, distribuidas en una dinámica tipo “scavenger hunt” en el Liverpool Institute for Performing Arts, institución cofundada por McCartney.

La institución habló de 4.000 postales numeradas y más de 200 firmadas por el elenco, con una campaña pensada para que el material “apareciera” primero en físico antes de dominar redes.