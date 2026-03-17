¿Por qué regresó Altafulla a La casa de los famosos?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia vivió uno de sus momentos más inesperados con el regreso de Andrés Altafulla, ganador de la segunda entrega del reality, quien ingresó en plena “semana del líder tirano”, cambiando por completo la dinámica en la casa.

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La reaparición se dio cuando Eidevin López obtuvo el liderazgo tras una exigente prueba. Como parte de la dinámica, el líder recibió poderes absolutos para imponer reglas, asignar tareas y tomar decisiones obligatorias.

Sin embargo, el verdadero giro llegó al abrir un sobre que anunciaba que no gobernaría solo. En ese momento, Altafulla entró como “sabio consejero”, generando sorpresa y entusiasmo inmediato.

Ambos reforzaron su alianza destacando su origen costeño, lo que rápidamente se tradujo en complicidad y estrategia dentro del juego.