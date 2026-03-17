¿Por qué regresó Altafulla a La casa de los famosos?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia vivió uno de sus momentos más inesperados con el regreso de Andrés Altafulla, ganador de la segunda entrega del reality, quien ingresó en plena “semana del líder tirano”, cambiando por completo la dinámica en la casa.
La reaparición se dio cuando Eidevin López obtuvo el liderazgo tras una exigente prueba. Como parte de la dinámica, el líder recibió poderes absolutos para imponer reglas, asignar tareas y tomar decisiones obligatorias.
Sin embargo, el verdadero giro llegó al abrir un sobre que anunciaba que no gobernaría solo. En ese momento, Altafulla entró como “sabio consejero”, generando sorpresa y entusiasmo inmediato.
Ambos reforzaron su alianza destacando su origen costeño, lo que rápidamente se tradujo en complicidad y estrategia dentro del juego.
Nuevas reglas y roles en la casa
La “semana del líder tirano” introdujo un sistema jerárquico que elevó la tensión entre los participantes. Eidevin, con el respaldo del barranquillero, asignó roles específicos:
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Cocina: Alexa y Karola
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Bufones: Tebi, Campanita y Yuli
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Sirvientes: Juancho, Valentino, Mariana, Manuela y Palau
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Pregonero real: Alejandro
Quienes no cumplan sus funciones podrían enfrentar castigos como el “calabozo”, lo que aumenta la presión en la convivencia.
El consejo del campeón
Andrés Altafulla no solo llegó como aliado, sino como guía estratégico. Durante su intervención, insistió en que la autenticidad es clave para avanzar en el programa del Canal RCN.
Recordó su propia experiencia, marcada por 12 nominaciones consecutivas, y reveló que nunca desempacó su maleta para mantenerse enfocado en el día a día. Su mensaje fue claro: no temer a la opinión del público y aprovechar la oportunidad que ofrece el programa.
Alianzas y tensión en aumento
El liderazgo compartido ya empieza a mostrar jugadas importantes. La decisión de Eidevin de compartir el cuarto del líder con Juanda Caribe sugiere posibles alianzas que podrían influir en futuras nominaciones.
La presencia de Altafulla añade un componente táctico que podría redefinir el rumbo del juego, elevando el nivel de competencia.