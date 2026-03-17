En su aniversario número 30, Rock al Parque lanzó una convocatoria con 32 estímulos dirigidos a bandas de Bogotá, como parte de una apuesta por fortalecer la escena musical y conmemorar tres décadas de historia del festival.

La iniciativa es liderada por el Instituto Distrital de las Artes y la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2026, y busca tanto impulsar nuevas propuestas como reconocer procesos artísticos consolidados.

32 estímulos para impulsar la escena musical

En total, se entregarán 32 estímulos con una inversión diferencial, diseñada para abarcar distintos niveles de trayectoria dentro del ecosistema musical.

Por un lado, se mantienen las 20 becas tradicionales del festival, dirigidas a agrupaciones con mínimo tres años de experiencia. En esta edición especial, cada banda seleccionada recibirá siete millones de pesos, un ajuste que responde al carácter conmemorativo de los 30 años del evento.

A esto se suma la convocatoria Beca LEP Celebración 30 Años de Rock, una línea estratégica que reconoce el rock como un sector con memoria, impacto y proyección en la ciudad.

Esta contempla 12 estímulos adicionales, distribuidos en dos categorías:

10 becas para bandas de mediana trayectoria (entre 8 y 12 años), con un apoyo de $ 30 millones cada una.

2 becas para bandas de larga trayectoria (más de 12 años), con un estímulo de hasta $150 millones cada una.

Con estos apoyos, el Distrito busca destacar el aporte estructural de las agrupaciones al desarrollo del rock en la ciudad, así como su papel en la construcción de públicos, identidad cultural y memoria musical.

Convocatoria abierta y mirada al futuro

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de abril de 2026 a las 5:00 p. m., a través del sistema SICON, plataforma oficial de convocatorias culturales.

Esta edición conmemorativa no solo celebra el pasado del festival, sino que también proyecta su futuro, alineándose con el Plan de Cultura Bogotá 2038 y con la premisa de garantizar el acceso a los derechos culturales.

Durante tres décadas, Rock al Parque se ha consolidado como uno de los festivales gratuitos más importantes de América Latina y como un escenario clave para la diversidad, la circulación artística y el encuentro ciudadano.