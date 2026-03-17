La casa de los famosos sigue dando de qué hablar, uno de sus personajes más llamativos en esta tercera temporada ha sido Alexa Torrex, que ha protagonizado varios momentos álgidos a lo largo de la competencia y se ha posicionado como una de las favoritas para ganar, pues siempre que ha quedado nominada lograr quedar con el mayor porcentaje de votos.

Más allá de todo el drama que hace unas semanas tuvo con Juanda Caribe, recientemente la cantante y creadora de contenido ha sido comentada por un supuesto “shipeo” con Tebi Bernal, a pesar de que él tiene novia y que ella se encuentra comprometida.

Ambos se han mostrado en una actitud algo coqueta, pero en una reciente emisión sorprendieron al darse un beso en la boca, algo que ha llamado mucho la atención de los televidentes. Aunque vale tener presente que esto fue parte de una dinámica, y si no lo hacían podía haber consecuencias negativas.