La casa de los famosos sigue dando de qué hablar, uno de sus personajes más llamativos en esta tercera temporada ha sido Alexa Torrex, que ha protagonizado varios momentos álgidos a lo largo de la competencia y se ha posicionado como una de las favoritas para ganar, pues siempre que ha quedado nominada lograr quedar con el mayor porcentaje de votos.
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Más allá de todo el drama que hace unas semanas tuvo con Juanda Caribe, recientemente la cantante y creadora de contenido ha sido comentada por un supuesto “shipeo” con Tebi Bernal, a pesar de que él tiene novia y que ella se encuentra comprometida.
Ambos se han mostrado en una actitud algo coqueta, pero en una reciente emisión sorprendieron al darse un beso en la boca, algo que ha llamado mucho la atención de los televidentes. Aunque vale tener presente que esto fue parte de una dinámica, y si no lo hacían podía haber consecuencias negativas.
A pesar del acercamiento entre Tebi y Alexa, el novio de la cucuteña, Jhorman Toloza, en las últimas horas compartió este mensaje en sus historias de Instagram: “Vamos hasta el final. De rodillas solo para orar, de pie ante cualquier adversidad, hoy más que nunca mi lealtad está intacta y mi apoyo es para ti”.
El posicionamiento de Eidevin López a Alexa Torres
El mensaje anterior tiene aun más sentido con el posicionamiento de Eidevin a Alexa el domingo 15 de marzo, en el que el vallenato le dijo lo siguiente: “Quiero que te vayas de la casa porque yo no soy manipulador. Mis abrazos no son tan falsos como ese shipeo que estás tratando de armar con Tebi. Valora el marido que tienes porque él tuvo las agallas de venir aquí al reality a insultar a uno de nuestros compañeros, entonces ten las agallas de no dejarlo en ridículo ante Colombia”.
Asimismo, López expresó que esto no tiene nada que ver con Bernal, pues según él, esto había sido “planeado” con su esposo incluso antes de que empezara el programa.
Como era de esperarse, Alexa no se tomó nada bien estos comentarios y muy alterada expresó: “Vuélvete a meter con mi esposo y te va a ir mal (...) te la canto de una vez. Si eres tan varón por qué no sales y le dices esas cosas afuera. Poco hombre, eso es lo que eres”.