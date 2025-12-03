Inicio
La fauna colombiana como fuente de inspiración para la moda

Mié, 03/12/2025 - 10:09
La fauna nacional, especialmente las aves, continúan siendo una fuente de inspiración para la industria de la moda.
En un momento en que la moda busca dialogar con el entorno y contar historias más allá de las pasarelas, la nueva colección cápsula FDS BY ARAMACAO propone una mirada fresca hacia la biodiversidad colombiana. Inspirada en tres aves emblemáticas —el Colibrí Cometa Coliverde, el Martín Pescador y la Guacamaya Roja—, la propuesta convierte el vestuario en un pequeño homenaje a la riqueza natural del país. Las prendas, concebidas como piezas que “guardan un pedacito del alma de Colombia”, combinan texturas, color y narrativas visuales que recuerdan la importancia de mirar hacia lo propio.

La colaboración nace en un año clave para Fuera De Serie, que celebra tres décadas de trabajo y un proceso de renovación que apuesta por un estilo más auténtico y contemporáneo. Según Ángela Erazo, gerente de mercadeo de la marca, uno de los ejes de esta nueva etapa es exaltar el talento local mediante colecciones especiales, tanto propias como en alianza con diseñadores emergentes. En ese camino, la propuesta con Aramacao ocupa un lugar especial, pues retoma una temática —las aves— que históricamente ha acompañado la identidad visual de la marca.

Más allá del anuncio, la colección ofrece pistas interesantes para quienes buscan integrar elementos de diseño con sentido. Tip 1: Los estampados inspirados en fauna permiten incorporar color de manera equilibrada; funcionan bien si se combinan con básicos neutros. Tip 2: Las texturas que evocan plumajes o movimientos naturales aportan dinamismo sin saturar el conjunto. Tip 3: Optar por una sola pieza protagonista —una blusa ilustrada o una falda con motivos alados— ayuda a mantener un look armonioso. Tip 4: Complementar con accesorios minimalistas permite que el diseño cuente su historia sin distracciones.

