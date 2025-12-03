La fauna colombiana como fuente de inspiración para la moda

En un momento en que la moda busca dialogar con el entorno y contar historias más allá de las pasarelas, la nueva colección cápsula FDS BY ARAMACAO propone una mirada fresca hacia la biodiversidad colombiana. Inspirada en tres aves emblemáticas —el Colibrí Cometa Coliverde, el Martín Pescador y la Guacamaya Roja—, la propuesta convierte el vestuario en un pequeño homenaje a la riqueza natural del país. Las prendas, concebidas como piezas que “guardan un pedacito del alma de Colombia”, combinan texturas, color y narrativas visuales que recuerdan la importancia de mirar hacia lo propio.

La colaboración nace en un año clave para Fuera De Serie, que celebra tres décadas de trabajo y un proceso de renovación que apuesta por un estilo más auténtico y contemporáneo. Según Ángela Erazo, gerente de mercadeo de la marca, uno de los ejes de esta nueva etapa es exaltar el talento local mediante colecciones especiales, tanto propias como en alianza con diseñadores emergentes. En ese camino, la propuesta con Aramacao ocupa un lugar especial, pues retoma una temática —las aves— que históricamente ha acompañado la identidad visual de la marca.