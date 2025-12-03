Colombia rechaza posible acción militar de EE.UU. anunciada por Trump

El Gobierno colombiano reaccionó con firmeza a las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de llevar a cabo acciones militares contra Colombia bajo el argumento de intensificar la lucha contra el narcotráfico. El anuncio generó un inmediato revuelo diplomático en la región y motivó una respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, que manifestó su “gran preocupación” por la postura asumida desde Washington.

En un comunicado difundido, la Cancillería subrayó que Colombia mantiene un “indeclinable compromiso” en la lucha contra el narcotráfico, abordando este fenómeno desde una perspectiva integral, equilibrada y basada en evidencia. El Gobierno destacó que dicho compromiso se materializa a través de estrategias multidisciplinarias enmarcadas en el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios del derecho internacional.

La misiva también insistió en la necesidad de revisar las tensiones que persisten dentro del sistema de fiscalización internacional de drogas, señalando que este debe incorporar enfoques que consideren la salud pública, la protección del medio ambiente, las cuestiones de género y la defensa de poblaciones vulnerables, entre ellas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Para el Ejecutivo, cualquier debate sobre políticas antidrogas debe tener en cuenta estos componentes para garantizar soluciones sostenibles.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional. Como parte de la región latinoamericana y caribeña, rechazamos cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano”, señaló la Cancillería, dejando clara su postura frente a la posibilidad de una intervención militar extranjera.

Las declaraciones de Trump, en las que afirmó que Colombia representa un “desafío” para Estados Unidos debido a la producción de cocaína, fueron interpretadas por analistas como un aumento significativo de la presión diplomática sobre Bogotá. El mandatario estadounidense sostuvo que su administración evaluaba medidas “más severas”, incluyendo eventuales acciones militares, para reducir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Frente a este escenario, el presidente Gustavo Petro respondió de manera contundente. En declaraciones públicas, afirmó que cualquier intento de intervención militar contra Colombia constituye una “declaración de guerra”, y aseguró que su gobierno defenderá la soberanía y la dignidad del país ante cualquier amenaza externa. Petro insistió en que la seguridad de la región no puede construirse mediante acciones unilaterales que desconozcan las dinámicas internas del hemisferio.

El jefe de Estado también recalcó que la lucha contra el narcotráfico debe ser una tarea coordinada entre las naciones, basada en la cooperación y no en la imposición. Hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe para fortalecer acciones conjuntas que garanticen la paz, la estabilidad y el respeto mutuo en la región. Para el Gobierno colombiano, solo a través del trabajo colectivo será posible enfrentar las causas estructurales del narcotráfico y reducir su impacto en las sociedades del continente.