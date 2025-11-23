No se pierda una nueva edición del Festival de Música Sacra

Para la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, este proyecto encarna el espíritu del turismo consciente y sanador: "El turismo también es un camino espiritual, un espacio donde Colombia se reconoce, sana sus memorias y fortalece sus vínculos comunitarios. Llevar música sagrada a las regiones honra nuestra diversidad y la grandeza de quienes habitan los territorios.”

Apertura en Santa Marta: música para los 500 años de la ciudad

La gira comenzó en la Catedral Basílica de Santa Marta con el concierto “Ave María”, interpretado por la soprano Laura Gómez y el pianista Daniel Aguirre, un homenaje a los 500 años de fundación de la ciudad. Todas las presentaciones serán de entrada libre hasta completar aforo.

La directora del Festival, Marianna Piotrowska, destacó el carácter reconciliador del proyecto: “Llevar música sacra a distintas regiones es reafirmar que Colombia es un país de fe y de reconciliación. Cada territorio tiene una sonoridad que merece ser escuchada, apreciada y resaltada.”

Una experiencia que une arte, turismo y espiritualidad

Cada parada de la gira busca consolidar espacios donde artistas, comunidades y viajeros puedan encontrarse alrededor de la espiritualidad, la memoria y la cultura. La música sagrada —desde lo meditativo hasta lo coral y lo sinfónico— se convierte en un lenguaje común para fortalecer la convivencia y reconocer la diversidad del país.

El festival reafirma así su vocación de acercar experiencias artísticas profundas a los públicos regionales, impulsando un turismo respetuoso, consciente y conectado con las raíces del territorio.

¿Qué conciertos faltan de la gira?

Sibundoy (Putumayo)

Sábado, 29 de noviembre de 2025 – 3:00 p. m. – Catedral San Pablo Apóstol

ESPÍRITU DE DIOS. Un puente sonoro entre la memoria y el instante

Sebastián Kahansy

Mestizo Sánchez

Juan David Cortés

Mauricio Arias

Entrada libre

Tumaco (Nariño)

Sábado, 6 de diciembre de 2025 – 7:00 p. m. – Catedral San Andrés de Tumaco

ADORAR, VAMOS A ADORAR

Sonar del Río

Entrada libre

San Andrés Islas (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)

Sábado, 13 de diciembre de 2025 – 6:00 p. m. – Primera Iglesia Bautista

KING OF KINGS

Julia Martínez Reid, soprano

Ricardo Newball, piano

Entrada libre

Jardín (Antioquia)

Sábado, 20 de diciembre de 2025 – 7:00 p. m. – Basílica Menor de la Inmaculada Concepción

FANTASÍA EN NAVIDAD