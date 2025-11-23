Inicio
No se pierda una nueva edición del Festival de Música Sacra

Dom, 23/11/2025 - 08:00
La cultura y la espiritualidad se unen en la nueva entrega de la gira nacional del Festival de Música Sacra, que arrancó en Santa Marta hace solo unos días.
Festival de Música Sacra gira 2025
Créditos:
Cortesía

En un país donde la música se convierte en un puente de memoria, identidad y esperanza, el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá anunció el inicio de la cuarta edición de su gira nacional “Colombia es Música Sacra”, un recorrido que busca llevar experiencias artísticas transformadoras a distintos territorios del país. La iniciativa, organizada por la Corporación Cultural InterColombia y cofinanciada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de FONTUR, reafirma el compromiso con la descentralización cultural y el fortalecimiento del turismo espiritual y de paz.

Una gira para sanar, conectar y celebrar el territorio

Del 15 de noviembre al 20 de diciembre de 2025, la gira visita seis departamentos con una programación de 20 actividades entre conciertos, charlas y recorridos culturales. Los destinos son: Santa Marta (Magdalena), Zapatoca (Santander), Valle del Sibundoy (Putumayo), San Andrés de Tumaco (Nariño), Isla de San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y Jardín (Antioquia).

Para la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, este proyecto encarna el espíritu del turismo consciente y sanador: "El turismo también es un camino espiritual, un espacio donde Colombia se reconoce, sana sus memorias y fortalece sus vínculos comunitarios. Llevar música sagrada a las regiones honra nuestra diversidad y la grandeza de quienes habitan los territorios.”

Apertura en Santa Marta: música para los 500 años de la ciudad

La gira comenzó en la Catedral Basílica de Santa Marta con el concierto “Ave María”, interpretado por la soprano Laura Gómez y el pianista Daniel Aguirre, un homenaje a los 500 años de fundación de la ciudad. Todas las presentaciones serán de entrada libre hasta completar aforo.

La directora del Festival, Marianna Piotrowska, destacó el carácter reconciliador del proyecto: “Llevar música sacra a distintas regiones es reafirmar que Colombia es un país de fe y de reconciliación. Cada territorio tiene una sonoridad que merece ser escuchada, apreciada y resaltada.”

Una experiencia que une arte, turismo y espiritualidad

Cada parada de la gira busca consolidar espacios donde artistas, comunidades y viajeros puedan encontrarse alrededor de la espiritualidad, la memoria y la cultura. La música sagrada —desde lo meditativo hasta lo coral y lo sinfónico— se convierte en un lenguaje común para fortalecer la convivencia y reconocer la diversidad del país.

El festival reafirma así su vocación de acercar experiencias artísticas profundas a los públicos regionales, impulsando un turismo respetuoso, consciente y conectado con las raíces del territorio.

¿Qué conciertos faltan de la gira?

Sibundoy (Putumayo)

Sábado, 29 de noviembre de 2025 – 3:00 p. m. – Catedral San Pablo Apóstol
ESPÍRITU DE DIOS. Un puente sonoro entre la memoria y el instante

  • Sebastián Kahansy

  • Mestizo Sánchez

  • Juan David Cortés

  • Mauricio Arias
    Entrada libre 

Tumaco (Nariño)

Sábado, 6 de diciembre de 2025 – 7:00 p. m. – Catedral San Andrés de Tumaco
ADORAR, VAMOS A ADORAR

  • Sonar del Río
    Entrada libre 

San Andrés Islas (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)

Sábado, 13 de diciembre de 2025 – 6:00 p. m. – Primera Iglesia Bautista
KING OF KINGS

  • Julia Martínez Reid, soprano

  • Ricardo Newball, piano
    Entrada libre 

Jardín (Antioquia)

Sábado, 20 de diciembre de 2025 – 7:00 p. m. – Basílica Menor de la Inmaculada Concepción
FANTASÍA EN NAVIDAD

  • Banda Sinfónica Nacional de Colombia

  • Christiam Camilo Malagón Tenza, director
    Entrada libre

Música
Conciertos
