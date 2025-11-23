No se pierda una nueva edición del Festival de Música Sacra

En un país donde la música se convierte en un puente de memoria, identidad y esperanza, el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá anunció el inicio de la cuarta edición de su gira nacional “Colombia es Música Sacra”, un recorrido que busca llevar experiencias artísticas transformadoras a distintos territorios del país. La iniciativa, organizada por la Corporación Cultural InterColombia y cofinanciada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de FONTUR, reafirma el compromiso con la descentralización cultural y el fortalecimiento del turismo espiritual y de paz.
Una gira para sanar, conectar y celebrar el territorio
Del 15 de noviembre al 20 de diciembre de 2025, la gira visita seis departamentos con una programación de 20 actividades entre conciertos, charlas y recorridos culturales. Los destinos son: Santa Marta (Magdalena), Zapatoca (Santander), Valle del Sibundoy (Putumayo), San Andrés de Tumaco (Nariño), Isla de San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y Jardín (Antioquia).
Para la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, este proyecto encarna el espíritu del turismo consciente y sanador: "El turismo también es un camino espiritual, un espacio donde Colombia se reconoce, sana sus memorias y fortalece sus vínculos comunitarios. Llevar música sagrada a las regiones honra nuestra diversidad y la grandeza de quienes habitan los territorios.”
Apertura en Santa Marta: música para los 500 años de la ciudad
La gira comenzó en la Catedral Basílica de Santa Marta con el concierto “Ave María”, interpretado por la soprano Laura Gómez y el pianista Daniel Aguirre, un homenaje a los 500 años de fundación de la ciudad. Todas las presentaciones serán de entrada libre hasta completar aforo.
La directora del Festival, Marianna Piotrowska, destacó el carácter reconciliador del proyecto: “Llevar música sacra a distintas regiones es reafirmar que Colombia es un país de fe y de reconciliación. Cada territorio tiene una sonoridad que merece ser escuchada, apreciada y resaltada.”
Una experiencia que une arte, turismo y espiritualidad
Cada parada de la gira busca consolidar espacios donde artistas, comunidades y viajeros puedan encontrarse alrededor de la espiritualidad, la memoria y la cultura. La música sagrada —desde lo meditativo hasta lo coral y lo sinfónico— se convierte en un lenguaje común para fortalecer la convivencia y reconocer la diversidad del país.
El festival reafirma así su vocación de acercar experiencias artísticas profundas a los públicos regionales, impulsando un turismo respetuoso, consciente y conectado con las raíces del territorio.
¿Qué conciertos faltan de la gira?
Sibundoy (Putumayo)
Sábado, 29 de noviembre de 2025 – 3:00 p. m. – Catedral San Pablo Apóstol
ESPÍRITU DE DIOS. Un puente sonoro entre la memoria y el instante
-
Sebastián Kahansy
-
Mestizo Sánchez
-
Juan David Cortés
-
Mauricio Arias
Entrada libre
Tumaco (Nariño)
Sábado, 6 de diciembre de 2025 – 7:00 p. m. – Catedral San Andrés de Tumaco
ADORAR, VAMOS A ADORAR
-
Sonar del Río
Entrada libre
San Andrés Islas (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)
Sábado, 13 de diciembre de 2025 – 6:00 p. m. – Primera Iglesia Bautista
KING OF KINGS
-
Julia Martínez Reid, soprano
-
Ricardo Newball, piano
Entrada libre
Jardín (Antioquia)
Sábado, 20 de diciembre de 2025 – 7:00 p. m. – Basílica Menor de la Inmaculada Concepción
FANTASÍA EN NAVIDAD
-
Banda Sinfónica Nacional de Colombia
-
Christiam Camilo Malagón Tenza, director
Entrada libre