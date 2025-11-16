¿Por qué el espresso martini es el cóctel de moda?

Hay cócteles que se disfrutan y otros que se viven. Con esa premisa, el clásico Espresso Martini acaba de recibir una reinterpretación que lo conecta directamente con el espíritu colombiano. Smirnoff, el vodka más reconocido del mundo, y Café Quindío, una de las marcas insignia del café nacional, sellaron una alianza para presentar una versión única de esta bebida que celebra la mezcla, la creatividad y la autenticidad.

Un speakeasy escondido en la Zona T

Hasta el 21 de noviembre, Bogotá será el escenario de esta experiencia inmersiva gracias a un speakeasy secreto ubicado en la Zona T, un punto oculto donde el aroma del café recién molido se une con la vibra eléctrica del vodka. Más que un bar efímero, se trata de un espacio sensorial diseñado para quienes buscan algo más que un trago: una historia servida en copa fría.

La alianza se teje bajo el concepto “Mezclados somos más”, con el que Smirnoff continúa acercándose a nuevas audiencias a través de la cultura y la experimentación. Café Quindío, por su parte, reafirma su legado de más de 30 años transformando el café en experiencias que cuentan historias y conectan a las personas.