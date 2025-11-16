Inicio
Tendencias

¿Por qué el espresso martini es el cóctel de moda?

Dom, 16/11/2025 - 08:00
El espresso martini arrasa en redes sociales posicionándose como el cóctel del momento, ¿qué lo hace tan especial?
Espresso martini Bogotá
Créditos:
Freepik

Hay cócteles que se disfrutan y otros que se viven. Con esa premisa, el clásico Espresso Martini acaba de recibir una reinterpretación que lo conecta directamente con el espíritu colombiano. Smirnoff, el vodka más reconocido del mundo, y Café Quindío, una de las marcas insignia del café nacional, sellaron una alianza para presentar una versión única de esta bebida que celebra la mezcla, la creatividad y la autenticidad.

Un speakeasy escondido en la Zona T

Hasta el 21 de noviembre, Bogotá será el escenario de esta experiencia inmersiva gracias a un speakeasy secreto ubicado en la Zona T, un punto oculto donde el aroma del café recién molido se une con la vibra eléctrica del vodka. Más que un bar efímero, se trata de un espacio sensorial diseñado para quienes buscan algo más que un trago: una historia servida en copa fría.

La alianza se teje bajo el concepto “Mezclados somos más”, con el que Smirnoff continúa acercándose a nuevas audiencias a través de la cultura y la experimentación. Café Quindío, por su parte, reafirma su legado de más de 30 años transformando el café en experiencias que cuentan historias y conectan a las personas.

El protagonista de la mezcla: Gourmet Espresso Intenso

La estrella de esta fusión es el Gourmet Espresso Intenso, un café cultivado en las montañas del Quindío, reconocido por su carácter robusto, su aroma profundo y sus notas semi amargas. En el cóctel, su potencia se equilibra con la suavidad del vodka Smirnoff, dando vida a un Espresso Martini que combina la fuerza del café colombiano con la elegancia cosmopolita del cóctel internacional.

Más que un cóctel: una experiencia cultural

Dentro del speakeasy, quienes asistan podrán disfrutar de toda la oferta de Café Quindío —desde bebidas frías hasta preparaciones tradicionales— además del Espresso Martini, que se convierte en la bebida emblema de la casa.

Y para quienes buscan experiencias aún más vibrantes, los días 14, 15 y 21 de noviembre se realizarán las Coffee Parties, encuentros íntimos con DJs y artistas sorpresa, creados para despertar los sentidos y celebrar la mezcla como forma de expresión cultural.

Creado Por
Kienyke.com
Viral
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
Michael Jackson hace historia con seis décadas en el Billboard Hot 100
‘Thriller’ devuelve a Michael Jackson al top 10 y lo convierte en el único artista con seis décadas en el Hot 100.
Michael Jackson se convierte en el primer artista en aparecer en el Billboard Hot 100 durante seis décadas, gracias al regreso de ‘Thriller’.
Tendencias
Netflix House: así es el primer parque temático de Netflix
Así es Netflix House, el primer parque temático de Netflix
Netflix abrió su primera Netflix House en Filadelfia. Entrada gratis, atracciones de Wednesday, One Piece y experiencias inmersivas. Conozca precios y horarios.
Colombia
Gobierno y alcaldes acuerdan plan nacional para reforzar la seguridad
MinDefensa y mandatarios locales definieron una estrategia nacional con inteligencia.
Gobierno y alcaldes de capitales acordaron cuatro ejes para fortalecer la seguridad urbana y enfrentar el 60 % del crimen que se concentra en las ciudades.
Mundo
EE. UU. despliega el portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe
EE. UU. despliega el USS Gerald R. Ford en el Caribe para combatir redes criminales.
El USS Gerald R. Ford entró al Caribe bajo orden de Trump para reforzar la operación “Lanza del Sur” y enfrentar el narcoterrorismo.
Kien Opina
Juan Restrepo
Sáb, 15/11/2025 - 14:08
Desesperanza en la Audiencia de los Confines
Juan Restrepo
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 15/11/2025 - 14:06
El costo de no arrodillarse
Cristina Plazas Michelsen
Esteban Jaramillo Osorio
Vie, 14/11/2025 - 09:34
La final del fútbol, a otro precio
Esteban Jaramillo Osorio
Jimmy Bedoya
Vie, 14/11/2025 - 09:25
Nuevas estrategias de prevención del delito basadas en evidencia
Jimmy Bedoya