Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo Lego, dijo en la presentación que estos nuevos bloques “redefinirán” el juego, dándole casi infinitas posibilidades a quienes los utilizan.



La ejecutiva también destacó que Lego está evolucionando al ritmo del mundo tecnológico “para satisfacer las necesidades” de juego de cada nueva generación.



“Lego Smart Play es el siguiente emocionante capítulo de nuestra compañía y nos entusiasma enormemente poder ofrecer al mundo elevar el juego a esta escala”, añadió Goldin.



La nueva línea está compuesta por ‘Lego Smart Tags’, ‘Lego Smart Bricks’ y ‘Lego Smart Minifigures’.



El juego interactivo sin pantallas estará disponible desde el próximo viernes para aquellos que quieran hacer un pedido con anticipación.



El sistema también se integrará en las alianzas que Lego ha desarrollado desde hace años con otras compañías y franquicias, como sus juegos basados en la Guerra de las Galaxias, que estarán disponibles en marzo próximo.



La empresa, fundada en 1932 por el carpinterio danés Ole Kirk Christiansen, participa por primera vez en la CES para dar vida a las creaciones de Lego “como nunca antes", subrayó Goldin en la presentación.



Resaltó que ‘Lego Smart Play’ es la mayor evolución del juego de bloques de la compañía danesa desde la introducción de las figuritas de personajes hace casi 50 años.



Lego es parte de los más de 4.500 expositores que participan este año en la CES, feria que abre sus puertas oficialmente mañana martes y espera superar los cerca de 150.000 visitantes del año pasado.