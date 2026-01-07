Inicio
Colombia

Devuelven más de 20 millones de dólares al Estado por fallas en contrato de helicópteros MI 17

Mié, 07/01/2026 - 15:36
El pago corresponde a una sanción y recuperación anticipada por el incumplimiento parcial de un contrato de mantenimiento firmado por el Ministerio de Defensa.
Helicópteros MI-17
Créditos:
Pucará Defensa

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional informó que la aseguradora Berkley International Seguros Colombia giró al Tesoro Nacional 20 millones de dólares como sanción y recuperación del pago anticipado del contrato 12 2024 MDN EJC, suscrito para el sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17.

El pago fue solicitado por el Ministerio de Defensa luego de decisiones administrativas que ratificaron el incumplimiento parcial del contrato, de acuerdo con resoluciones expedidas en noviembre de 2025.

El acuerdo, firmado el año pasado entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems, con sede en Florida, tenía un valor total de 32,4 millones de dólares y vigencia hasta el 15 de noviembre de 2025. Sin embargo, desde su adjudicación presentó fallas, debido a que la compañía no contaba con la experiencia ni las certificaciones requeridas para ejecutar el mantenimiento de las aeronaves.

Según el Ejército, la recuperación de los recursos fue posible gracias a una gestión articulada entre la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa, el Comando Financiero del Ejército Nacional y las dependencias administrativas y contables de la Aviación del Ejército, en cumplimiento de los procedimientos legales vigentes.

La institución reiteró su compromiso con la adecuada administración de los recursos públicos y su destinación transparente, en beneficio del fortalecimiento de las capacidades operacionales y de la seguridad del país.

Colombia
Ministerio de Defensa
Ejército Nacional
