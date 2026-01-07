Inicio
Estos son los vehículos de lujo de Neymar: Batimóvil, H145 y jet

Mié, 07/01/2026 - 13:28
Neymar abrió su vitrina Batman en Instagram: un Batimóvil tipo Tumbler, un Airbus H145 y un jet privado que juntos superarían los USD 60 millones.
Neymar volvió a ser tema fuera de la cancha tras mostrar en Instagram una “flota” con estética de Batman: un Batimóvil tipo Tumbler, un helicóptero Airbus H145 y un jet Falcon 900LX. Por el tipo de modelos y sus precios habituales, el paquete ha sido estimado en más de USD 60 millones.

¿Qué mostró?

La publicación no apunta a un anuncio deportivo. Funciona más como vitrina de colección y diseño a medida, con un hilo conductor claro: el universo Batman. Son tres objetos que no compiten entre sí, pero juntos construyen un mensaje de imagen: un auto réplica pensado para exhibición, un helicóptero de uso ejecutivo y un jet de largo alcance.

Batimóvil tipo Tumbler: pieza de colección

El punto de entrada es el Batimóvil. No sería un vehículo convencional, sino una réplica inspirada en el “Tumbler” popularizado por el cine. Dicha réplica tomó años en su fabricación y, además, su proceso estuvo bajo la supervisión del diseñador automotriz Adhemar Cabral, lo que lo acerca más a un encargo artesanal que a una compra inmediata.

Sin embargo, este vehículo no estaría habilitado para circular en vía pública, por lo que su uso quedaría limitado a espacios privados: más experiencia y colección que movilidad cotidiana.

Helicóptero y jet: movilidad de otro nivel

El segundo componente es el Airbus H145, un helicóptero civil de dos motores, común en configuraciones corporativas por su cabina adaptable y la posibilidad de personalizar interiores y acabados. El tercero es el Falcon 900LX, un jet de negocios con perfil intercontinental: se destaca por su autonomía, que suele ubicarse alrededor de 8.800 km, dependiendo de la configuración y operación.

