Qué es la armonización de orejas

Hay rasgos físicos que, aunque no generan dolor, pueden dejar huellas profundas en la autoestima. Para muchas personas, las orejas prominentes, asimétricas o en asa han sido motivo de inseguridad, burlas o incomodidad frente al espejo. Lo que parece un detalle menor puede convertirse en una carga emocional que afecta la confianza y las relaciones personales.

Lea también: La panadería como emblema de la gastronomía bogotana

En ese contexto, la armonización de orejas ha surgido como una alternativa segura y no quirúrgica que permite redefinir la forma y posición de las orejas sin pasar por una cirugía tradicional. En Colombia, el médico cirujano Jean Paul Salazar ha sido pionero en esta técnica desde 2022, con más de 3.000 pacientes atendidos.

“La armonización de orejas es un procedimiento seguro para corregir alteraciones como asimetría, prominencia o una forma no deseada. Ofrece resultados definitivos y naturales, con una recuperación fácil y rápida”, explica el especialista.

Una decisión desde el amor propio

Aunque la forma de las orejas es un rasgo heredado que no afecta la salud física, sí puede impactar en la percepción que una persona tiene de sí misma, especialmente durante la infancia y la adolescencia. En etapas donde la aceptación social y la autoestima son fundamentales, sentirse bien con la propia imagen puede marcar la diferencia.

Para el doctor Salazar, este procedimiento va más allá de lo estético:

“Hoy, personas que antes evitaban recogerse el cabello ahora lo hacen con seguridad. Este ajuste físico, aunque sutil, tiene un impacto profundo en cómo se ven y se sienten”.

Una técnica sin bisturí ni quirófano

El procedimiento se realiza mediante una pequeña incisión de menos de 3 milímetros, reposicionando el cartílago con hilos biocompatibles y no absorbibles que moldean la forma de la oreja de manera natural. Todo esto sin necesidad de bisturí ni quirófano, con anestesia local y una recuperación rápida, que permite retomar las actividades cotidianas el mismo día.

Ventajas principales de la armonización de orejas:

Sin cicatrices visibles.

Procedimiento ambulatorio (30 minutos).

Recuperación en aproximadamente una semana.

Sin incapacidad médica.

Resultados definitivos y naturales.

Además: Victoria's Secret le dijo "no" a modelo con cáncer

Más que estética, empoderamiento

En una sociedad donde el bienestar integral combina salud física y emocional, la armonización de orejas se consolida como una herramienta de empoderamiento y amor propio. No se trata de cambiar para encajar, sino de alinear la imagen externa con la identidad interna.

El doctor Salazar lo resume así: