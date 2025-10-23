Victoria's Secret le dijo "no" a modelo con cáncer

En su publicación titulada “La semana pasada hice algo audaz”, Balti relató que decidió enviar una carta directa a Victoria’s Secret pidiendo participar del desfile 2025, impulsada por el mensaje de inclusión y diversidad que la marca ha promovido en sus más recientes ediciones.

“Vi mujeres de todas las edades, cuerpos y orígenes representadas. Cuando anunciaron que el desfile volvía este año, sentí algo poderoso: yo también debía estar ahí”, expresó.

Con palabras cargadas de autenticidad, la italiana subrayó el valor de mostrarse tal como es hoy, tras los tratamientos y las cicatrices que marcan su cuerpo:

No soy la más joven, ni la más curvilínea, ni la más en forma. Pero soy fuerte, valiente, estoy viva y sigo siendo sexy. Llevo mis cicatrices con orgullo y muestro mi nuevo cabello con alegría. Tenerme en esa pasarela enviaría un mensaje a millones de mujeres: la vida continúa incluso frente a la adversidad

Su carta, publicada apenas dos días después del desfile, se viralizó en cuestión de horas, especialmente porque octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, conocido como Octubre Rosa. Balti explicó además que el 15 de octubre, día del evento, coincidía con la fecha en que recibió su primera sesión de quimioterapia un año atrás, y también con el Día de Concientización sobre la Reconstrucción Mamaria (BRA Day).

La coincidencia me pareció destino. Incluso el acrónimo BRA —‘corpiño’ en español— me hizo sonreír… algo que sostiene, protege y levanta, como las mujeres que quiero representar

Aunque Victoria’s Secret respondió con amabilidad, informándole que las participaciones para este año ya estaban cerradas, Balti aseguró sentirse agradecida por haberlo intentado.

"Lo intenté, no se dio. Pero el cáncer me enseñó que la vida es demasiado corta para no intentarlo y que intentar nunca te mata”, escribió, cerrando su mensaje con el optimismo que la ha convertido en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino.