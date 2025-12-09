Altafulla es el más buscado en Google Colombia en 2025

A pocos días de cerrar el año, el tradicional informe de Google Trends volvió a revelar qué concentró la atención digital de los colombianos durante este 2025. Como es habitual, el balance incluye consultas sobre noticias, personajes públicos, fenómenos culturales y preguntas que marcaron tendencia. Sin embargo, una categoría se robó las miradas: la de personalidades más buscadas, donde el resultado sorprendió incluso a los seguidores más fieles de los artistas más influyentes.

La inesperada personalidad más buscada del año

Aunque muchos daban por hecho que nombres como Shakira o Karol G volverían a dominar el listado, el ranking tomó un rumbo diferente. A pesar del impacto mediático generado por figuras como Andy Byron, CEO de Astronomer, cuya vida privada fue protagonista de un escándalo difundido tras ser grabado en un concierto de Coldplay junto a una colaboradora de su equipo, ningún episodio de ese tipo logró desbancar al verdadero líder de las búsquedas de 2025.

El primer lugar fue para el cantante y creador de contenido Andrés Altafulla, quien se consolidó como la personalidad más buscada en Google Colombia gracias a su participación en La casa de los famosos Colombia, donde se coronó ganador de la segunda temporada. Su paso por el reality se transformó en un fenómeno digital: debates diarios, transmisiones en vivo, análisis de sus estrategias y miles de interacciones con sus seguidores impulsaron el interés que lo acompañó durante todo el año.

En redes sociales, el barranquillero celebró la noticia con un mensaje directo a sus seguidores: “Este año ha sido tan especial que no quiero que se acabe”, publicó, recibiendo una ola de mensajes de apoyo.

Por qué Andrés Altafulla dominó las búsquedas

El protagonismo del creador de contenido no se limitó al reality. Google reportó que el término “Altafulla” mantuvo niveles altos de búsqueda durante varios meses por hechos como:

Su relación con la influencer Karina García .



Su participación como artista invitado en la gala de coronación de Miss Universe Colombia .



Su creciente presencia en eventos de entretenimiento y transmisiones digitales.