Después de hacer historia como el primer artista de música regional colombiana en llenar en solitario el Estadio El Campín, Yeison Jiménez vuelve a romper los límites del género.

El cantante confirma oficialmente su segundo Campín para el 28 de marzo de 2026, un anuncio que desata expectativa nacional y marca un precedente sin igual en la industria musical del país.

Un regreso que el público pidió a gritos

El 2025 fue un año que redefinió por completo la carrera de Yeison Jiménez. Sus temas escalaron al #1, se volvieron himnos populares y consolidaron su liderazgo en la música regional. Con giras agotadas y una conexión emocional con el público que pocos artistas logran, Yeison vivió un ascenso histórico que impulsó al género a un nuevo nivel de visibilidad y fuerza cultural.

La histórica noche del 26 de julio de 2025 en El Campín, con más de 40 mil asistentes vibrando al unísono, se convirtió en un antes y un después. La magnitud del espectáculo, combinado con la entrega del artista, dejó un eco contundente: Yeison tenía que volver.

Así nace "Mi Promesa Tour: La Revancha" , un concierto pensado para quienes se quedaron por fuera, para quienes desean revivir la energía de la primera fecha y para quienes saben que este tipo de noches solo ocurren una vez… o dos, si el destino lo permite.

El anuncio no solo confirma el enorme poder de convocatoria del artista; también lo posiciona como uno de los pocos artistas colombianos contemporáneos capaces de llenar un estadio por partida doble. Para la música regional, este hito representa un avance cultural gigantesco: un género que, gracias a figuras como Yeison, hoy ocupa espacios antes reservados para otros estilos.

La expectativa para esta segunda fecha ya empieza a sentirse en redes sociales y plataformas digitales, donde miles de seguidores celebran el regreso y preguntan por fechas de boletería, adelantando lo que promete ser una nueva noche de lleno total.

Las palabras de Yeison Jiménez que movieron al país

“Lo que vivimos en el primer Campín fue tan grande, que muchos se quedaron por fuera y otros ni recuerdan cómo terminó la noche. Por eso decidí volver, porque ustedes lo pidieron. Esta vez quiero estar más y vivir una noche que quede marcada para siempre. Invito a todo el país a que llenemos el estadio por segunda vez. Nos vemos el 28 de marzo de 2026 en El Campín. ¡Los amo! La revancha es ahora.”

La declaración del artista reafirma su compromiso con el público y con el crecimiento del género regional, mostrando que su éxito no es solo personal, sino colectivo.

Los preparativos para este nuevo encuentro ya avanzan con una producción más ambiciosa, íntima y cargada de momentos diseñados para hacer historia. Todo indica que “La Revancha” será un espectáculo aún más poderoso que la primera fecha, un show pensado para elevar la experiencia y emocionar hasta el último segundo.

El país se prepara para una noche que quedará grabada en la memoria de miles: Yeison Jiménez va por su segundo Campín… y la historia vuelve a escribirse.