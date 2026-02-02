Karol G fue una de las latinas que brilló en la gala de entrega de los premios Grammy 2026 este domingo 1 de febrero. Esta ocasión estaba solamente nominada en la categoría Mejor álbum pop latino gracias a ‘Tropicoqueta’, sin embargo, le ganó Natalia Lafourcade con su ‘Cancionera’. Asimismo, la paisa también asistió para presentar la categoría Mejor álbum de música urbana acompañada del comediante Marcello Hernández.
Pero el talento no fue lo único por lo que resaltó en los últimos días la reguetonera, también su estilo a la hora de vestir. Para empezar, en la gala previa a los Grammy anglo, en el Beverly Hilton, ella arrolló por completo con un vestido negro de espalda desnuda y en detalles plateados, diseñado por el estadounidense Brett Alan Nelson.
Cuando llegó la velada de entrega de los Grammy, Karol G decidió llevar dos atuendos, el primero para la alfombra roja, un modelo de Paolo Sebastian. El traje iba en tela de encaje en un azul pálido con detalles de borlas en la caída. Ella quiso llevar su melena suela en un balayage dorado con ondas desordenadas y el maquillaje muy al natural como últimamente suele llevarlo.
Al llegar el momento de subir al escenario con Hernández y entregarle el gramófono a Bad Bunny, la intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’ quiso cambiarse y la elección fue un vestido aún más especial, firmado por Georges Hobeika, de su colección Alta Costura Primavera – Verano 2026. Iba con los hombros al descubierto como el diseño anterior, con bordados rojos y una gargantilla sutil.
Karol G y Feid coincidieron en los Grammy
Días después de que el medio de chismes estadounidense TMZ confirmara la ruptura entre los dos antioqueños, ambos asistieron en la reciente entrega de estos premios a la música internacional, sin embargo, varios videos revelan que no interactuaron, estuvieron sentados en mesas diferentes y a ella solo se le vio compartir con J Balvin y Ryan Castro.