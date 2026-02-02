Karol G fue una de las latinas que brilló en la gala de entrega de los premios Grammy 2026 este domingo 1 de febrero. Esta ocasión estaba solamente nominada en la categoría Mejor álbum pop latino gracias a ‘Tropicoqueta’, sin embargo, le ganó Natalia Lafourcade con su ‘Cancionera’. Asimismo, la paisa también asistió para presentar la categoría Mejor álbum de música urbana acompañada del comediante Marcello Hernández.

Pero el talento no fue lo único por lo que resaltó en los últimos días la reguetonera, también su estilo a la hora de vestir. Para empezar, en la gala previa a los Grammy anglo, en el Beverly Hilton, ella arrolló por completo con un vestido negro de espalda desnuda y en detalles plateados, diseñado por el estadounidense Brett Alan Nelson.