El lunes 8 de diciembre de 1980 empezó como una jornada rutinaria para John Lennon, de 40 años, en Nueva York. En la mañana recibió en su apartamento del edificio Dakota a la fotógrafa Annie Leibovitz para una sesión de Rolling Stone, de la que salió la famosa imagen en la que aparece desnudo, abrazando a Yoko Ono. Más tarde concedió su última entrevista a la RKO Radio Network. Hacia las 5 p.m., la pareja salió rumbo al estudio Record Plant para trabajar en la mezcla de "Walking on Thin Ice", una canción de Yoko en la que Lennon tocaba la guitarra principal. Nada indicaba que serían sus últimas horas con vida.

Mark David Chapman, el fan obsesionado

Entre los admiradores que esperaban en la puerta del Dakota estaba Mark David Chapman, un joven de 25 años llegado desde Hawái. Llevaba horas rondando el lugar con un ejemplar del álbum "Double Fantasy", dispuesto a conseguir un autógrafo. Lennon se lo firmó con amabilidad y le preguntó: "¿Es todo lo que quieres?". Chapman asintió en silencio. Ese gesto quedó registrado en una fotografía que luego se volvería escalofriante: mostraba al músico junto a quien sería su asesino. Chapman, que llevaba encima la novela "The Catcher in the Rye", mezclaba obsesión, delirios religiosos e intención de hacerse famoso a cualquier precio.

Los disparos en la entrada del Dakota

Cerca de las 10:50 p.m., Lennon y Yoko regresaron en limusina al Dakota. Él decidió bajar a la acera, como solía hacer, para entrar caminando. Desde la sombra, Chapman se adelantó y le disparó cinco veces con un revólver calibre .38, usando balas de punta hueca. Cuatro impactos alcanzaron a Lennon por la espalda y el hombro izquierdo. El músico logró subir unos pocos escalones y, según los testigos, alcanzó a decir: "Me dispararon..." antes de caer. Empleados del edificio intentaron auxiliarlo mientras el portero desarmaba al tirador. Chapman no huyó: se sentó en la acera, pidió que no lo lastimaran y sostuvo su copia de "The Catcher in the Rye".

Muerte en el hospital y noticia mundial

La policía llegó en minutos y decidió llevar a Lennon en una patrulla al Hospital Roosevelt, sin esperar ambulancia. A las 11:15 p.m. los médicos informaron que había muerto por las graves heridas y la enorme pérdida de sangre. La noticia salió al aire en Estados Unidos durante la transmisión de Monday Night Football, cuando el periodista Howard Cosell interrumpió el partido para anunciar que John Lennon había fallecido. De inmediato, cadenas de televisión y radios de todo el mundo modificaron su programación, repitieron los hechos y comenzaron a sonar sin pausa canciones como "Imagine", "All You Need Is Love" y otros clásicos de los Beatles.

Duelo global y legado

Frente al Dakota y en Central Park, miles de personas encendieron velas, cantaron y guardaron minutos de silencio. La propia Yoko Ono pidió que no hubiera funeral y convocó a un homenaje pacífico en el parque. Días después, se creó el memorial Strawberry Fields, que aún hoy recibe flores y mensajes cada 8 de diciembre. Mientras Mark David Chapman cumple cadena perpetua, el nombre de John Lennon permanece asociado a la música, la cultura popular y los ideales de paz y creatividad que marcaron a generaciones enteras.