Inicio
Tendencias

Expertos advierten sobre "límites inquietantes" de la IA

Jue, 11/12/2025 - 16:58
En el marco de AI Summit de Nueva York, expertos hablaron sobre como la personalización con la IA puede superar límites inquietantes.
Inteligencia artificial
Créditos:
Freepik

Varios expertos defendieron este jueves en el AI Summit de Nueva York que las marcas tienen que usar la inteligencia artificial (IA) para mejorar la experiencia del usuario "como lo hacen las recomendaciones de series de Netflix", pero al mismo tiempo "vigilar que no supera límites inquietantes" en la personalización de cada consumidor.

"Cada usuario tendrá un nivel distinto de tolerancia a la personalización o las recomendaciones que los algoritmos le proporcionan, y las marcas deben encontrar ese punto adecuado en el que solo usen datos realmente útiles para ambos lados", explicó a EFE el fundador de la consultoría estratégica de IA comercial Mount13, Mladen Tosic, responsable de un panel sobre cómo la IA influye en la lealtad de los consumidores hacia las marcas o cómo las empresas deben mantener una conexión humana con sus clientes.

"Si el cliente siente que sus datos mejoran su experiencia, no le molestará, pero si cree que los explotan mucho y está excesivamente personalizado, se irritará", comentó Tosic.

En este sentido, el experto subrayó las recomendaciones de Netflix o Amazon como ejemplos de algoritmos que funcionan "porque ayudan al consumidor y no le molestan, no son invasivas".

Por otro lado, Tosic expresó que los fundamentos de la lealtad en las marcas no han cambiado con la IA: "La gente sigue buscando marcas en las que puedan confiar y que cumplan en los momentos que realmente importan".

Antes, muchas tareas de asistencia las realizaban empleados de la empresa y ahora, estas funciones las hacen chatbots y otros sistemas de inteligencia artificial, que son más baratos a largo plazo y pueden ofrecer ayuda en cualquier momento, incluso fuera del horario laboral, agrega Tosic.

Sin embargo, el experto destacó que las marcas "necesitan mantener ciertos momentos de interacción humana con sus clientes, porque a veces tienen que lidiar con problemas complejos o emocionales y un bot no puede entender todos esos matices. Se trata de encontrar un equilibrio", finalizó. 

Creado Por
Agencia EFE
inteligencia artificial
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Colombia lanza el Observatorio de Política Exterior en San Andrés
Canciller Rosa Villavicencio
La Cancillería presentó en San Andrés una nueva herramienta estratégica para fortalecer el análisis internacional desde los territorios y con enfoque raizal.
Política
Análisis: ¿Por qué los políticos hacen shows para entregar firmas?
Entregando firmas
Doblar el umbral, llenar la plaza y salir en medios: así los aspirantes usan la entrega de firmas como arranque de su campaña presidencial.
Fútbol
Boletas Mundial 2026: Precios Colombia vs. Portugal y proceso FIFA
FIFA publica precios oficiales de boletas para el Mundial 2026. Conozca el valor de las entradas para Colombia vs. Portugal.
FIFA publica precios oficiales de boletas para el Mundial 2026. Conozca el valor de las entradas para Colombia vs. Portugal.
Mundo
Cambio climático podría aumentar 20 % el hambre infantil en 2050
Cambio climático podría aumentar 20 % el hambre infantil en 2050
Un índice global advierte que, si no cambian los planes climáticos, el hambre y la malnutrición infantil podrían crecer 20 % para 2050.
Kien Opina
Mario Huertas
Jue, 11/12/2025 - 09:43
Máxima presión (2)
Mario Huertas
Robinson Castillo
Mié, 10/12/2025 - 06:49
La historia no contada del último regreso de Gabo a su natal Aracataca
Robinson Castillo
Luis Pérez Gutiérrez
Mar, 09/12/2025 - 13:52
La nueva colonización digital
Luis Pérez Gutiérrez
Ricardo Felipe Herrera
Mar, 09/12/2025 - 11:36
Sin Abelardo, sin Uribe L. y sin Fajardo
Ricardo Felipe Herrera