Inicio
Mascotas

Un mapache se emborrachó en una tienda de licores y se desmayó en el baño

Mié, 03/12/2025 - 10:41
El animal fue encontrado junto al inodoro, después de recibir una llamada de la tienda.
Mapache borracho en Estados Unidos.
Créditos:
Redes sociales.

Un mapache se emborrachó tras beber de varias botellas en una licorería del estado de Virginia, en Estados Unidos, y acabó desmayado en el baño del establecimiento, según informaron autoridades locales.

Un oficial del Departamento de Protección Animal del condado de Hanover, al norte de la ciudad de Richmond, encontró al animal tirado junto al inodoro el pasado sábado en la mañana, después de recibir una llamada de la tienda.

Fotografías distribuidas por las autoridades muestran un pasillo del establecimiento con más de una decena de botellas de alcohol tiradas en el suelo, algunas rotas, y varios charcos. Otra imagen muestra al mapache durmiendo en el baño entre el inodoro y la papelera.

"El oficial Martin aseguró a nuestro bandido enmascarado y lo transportó al refugio para ponerse sobrio antes de ser interrogado", bromeó la agencia en un comunicado publicado en Facebook.

"Después de unas horas de sueño y sin signos de lesión (que no sean tal vez una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado a salvo de vuelta a la naturaleza, con la esperanza de que haya aprendido que el allanamiento de morada no es la respuesta", agrega la nota.

El Departamento de Protección Animal de Hanover opera un refugio para el cuidado especializado de animales sin hogar.

El mapache es un animal de bosque que habita cerca de ríos, aunque ha aprendido a vivir también en áreas urbanas.

Mapache borracho causa estragos en una licorería de Virginia.
Créditos:
Protección de Animales de Hanover.
Creado Por
Agencia EFE
Estados Unidos
Coyuntura Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
Lo que debe tener en cuenta a la hora de regalar un reloj
Reloj
Se acerca la Navidad y una de las mejores opciones de regalo para un hombre es un clásico reloj, ¿por qué?
Entretenimiento
Sara Corrales anunció cuál será el nombre de su bebé ¿es niña?
Sara Corrales compartió un emotivo video de su revelación de género y confirmó que espera una niña.
Sara Corrales compartió un emotivo video de su revelación de género y confirmó que espera una niña. La actriz celebró su sueño cumplido.
Mascotas
Un mapache se emborrachó en una tienda de licores y se desmayó en el baño
Mapache borracho causa estragos en una licorería de Virginia.
El animal fue encontrado junto al inodoro, después de recibir una llamada de la tienda.
Entretenimiento
La Suprema y futbolista oficializan su relación: fotos en Dubái lo confirman
La influencer La Suprema confirmó el 2 de diciembre su relación con el futbolista Brahian Palacios.
La influencer La Suprema confirmó el 2 de diciembre su relación con el futbolista Brahian Palacios mediante fotos en Instagram.
Kien Opina
Gloria Diaz
Mar, 02/12/2025 - 15:47
La economía del malestar: cuánto pierde Colombia cuando la gente no puede más
Gloria Diaz
Federico Arellano Mendoza
Mar, 02/12/2025 - 10:39
El salario pírrico
Federico Arellano Mendoza
César Mauricio Rodríguez
Mar, 02/12/2025 - 10:07
La politización de la inteligencia
César Mauricio Rodríguez
Carlos Salas
Lun, 01/12/2025 - 15:12
No estamos para encuestas
Carlos Salas Silva