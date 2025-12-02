Aida Victoria destapa nueva denuncia contra su expareja Juan David Tejada

Aída Victoria Merlano volvió a encender las redes sociales luego de que su expareja, Juan David Tejada —conocido como El Agropecuario— publicara una historia asegurando que está más decidido que nunca a luchar por estar cerca de su hijo. La influenciadora apareció con un video que no solo respondió a la indirecta, sino que reveló nuevas denuncias y un mensaje contundente dirigido a las madres solteras.

“Si usted vive violencia, denuncie”

En la grabación, que rápidamente se viralizó, Aida Victoria habló sin filtros sobre su relación con Tejada. Contó que durante meses normalizó comportamientos que hoy reconoce como violencia y relató el momento exacto en el que decidió acudir a las autoridades.

“Yo decía: ‘sí, casi me pega, pero no me dio’. Y cuando me siento y empiezan a hacerme la encuesta, yo quedo así”, narró con gesto de sorpresa. Fue ahí, dijo, cuando tomó conciencia de que había vivido situaciones que no debían justificarse ni minimizarse.

Además, aconsejó a las mujeres que se encuentran en relaciones conflictivas: “Ese cuentico de ‘cierro el capítulo y sigo’ no, mi amor. Si usted vive violencia, denuncie”.

La culpa por haber elegido mal al padre de su hijo

La influenciadora también habló de la culpa que cargan muchas madres por haber elegido mal a la pareja. Recordó cómo trabajó hasta el último día de su embarazo para sostener su patrimonio y cómo creyó en la imagen de “buen padre” que Tejada mostraba con su hija mayor. Pero, con el tiempo, aseguró que la realidad fue distinta.

“Hoy, con las demandas, digo: ‘eso que tú me contaste no era verdad’”, expresó, haciendo referencia a presuntas irregularidades en la forma en que su ex ejercía la paternidad.

La nueva denuncia que sorprendió a sus seguidores

Uno de los momentos más impactantes del video fue la imagen que Aída mostró: un documento oficial que confirma una medida de protección provisional contra Juan David Tejada en el contexto de violencia intrafamiliar. La decisión, según explicó, busca garantizar su seguridad mientras avanzan las investigaciones.

La influenciadora expresó su molestia por las críticas que ha recibido y dejó claro que no permitirá que se minimicen sus decisiones legales.

Reacciones: humor, apoyo y debate

Como era de esperarse, las redes estallaron. Entre los comentarios más virales se leen:

“No tengo hijos y ya quiero denunciar”.

“Siempre es culpa de la mujer por elegir mal, pero nunca del hombre por fingir ser quien no es”.

“Hablas por millones de madres, gracias Aida”.

“No soy madre, pero anoté todo”.

Los usuarios también recordaron que la relación entre Aida y Tejada terminó oficialmente el pasado 26 de septiembre, apenas días después del nacimiento de su hijo. Aunque inicialmente anunciaron una separación “de mutuo acuerdo”, desde entonces han protagonizado indirectas, mensajes tensos y la exposición pública de chats que evidencian una relación llena de conflictos.

“Una mujer puede criar sola”

En su mensaje final, Aida insistió en que crecer en una familia disfuncional no significa estar condenada a repetir patrones. Aseguró que una mujer puede sacar adelante a su hijo sin una figura paterna presente cuando esa presencia compromete la paz mental y la estabilidad del hogar.

La publicación, una mezcla de desahogo, denuncia y empoderamiento, ya supera miles de comentarios y se ha convertido en uno de los momentos más comentados del día en redes sociales.