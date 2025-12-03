Inicio
Concierto de J Balvin en Medellín dejó más de US$3.2 millones

Mié, 03/12/2025 - 10:16
El multitudinario concierto de 7 horas, con más de 20 artistas invitados, disparó las búsquedas de vuelos y demostró un impacto social y turístico significativo.
Los cantantes colombianos J Balvin (i) y Maluma se presentan en el concierto ‘Hecho en Medellín, Ciudad primavera’ en el estadio Atanasio Girardot en Medellín
Créditos:
EFE/ STR

El concierto ofrecido por el artista colombiano J Balvin en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, el pasado sábado 29 de noviembre, no solo fue un hito musical, sino que también demostró un significativo impacto económico y social para la ciudad. El evento, que se extendió por siete horas (de 8:00 p.m. a 3:00 a.m.), desató una derrama económica superior a los US$3.2 millones en gasto turístico.

La millonaria inyección económica se distribuyó en componentes clave como alojamiento, alimentación, transporte interno, compras y actividades de ocio. De hecho, el alto interés por el evento se reflejó en el mercado de viajes: las búsquedas de vuelos a Medellín aumentaron un 75% respecto al año anterior, evidenciando el poder de convocatoria internacional del artista.

Producción de Talla Mundial e Integración Local

El espectáculo contó con una producción de altísimo nivel, incluyendo un escenario 360° y la participación de más de 70 bailarines, 56 de ellos colombianos. J Balvin reunió a más de 20 artistas invitados, con figuras de la talla de Maluma, Daddy Yankee, 50 Cent, Farruko y DJ Snake, en lo que fue un show épico para el género urbano.

Más allá del espectáculo, el evento impulsó la integración local:

  • Vendedores informales participaron en la "Feria Primavera", beneficiándose de la afluencia masiva de público.

  • El Metro de Medellín operó 24 horas y adoptó una estética especial inspirada en el concierto.

  • Se realizaron actividades comunitarias en comunas 13 y San Antonio.

  • Jóvenes talentos del programa Medellín Music Lab fueron invitados al evento, promoviendo la inclusión artística.

Reconocimiento y Futuro Inmediato

El concierto de Medellín se realizó en un momento álgido de la carrera de J Balvin, quien se encuentra nominado a los Grammy 2026 en la categoría Best Música Urbana Album por su producción "MixTeip".

Tras el éxito en su ciudad natal, el artista se prepara para su próximo concierto en Colombia el 13 de diciembre en Bogotá (Estadio El Campín). Además, su Gira 2025 incluye presentaciones programadas en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey).

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Cultura
J Balvin
Medellín
