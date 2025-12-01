Este fue el jugoso premio que ganó Karina García con la Mansión de Luinny

Karina García, modelo y creadora de contenido colombiana, se alzó como la gran ganadora de la primera temporada de 'La Mansión de Luinny', tras semanas de competencia que captaron la atención masiva en Latinoamérica. Su victoria, decidida por el voto del público, le otorgó un premio de 100,000 dólares (unos 374 millones de pesos colombianos), uno de los más cuantiosos en realities de la región recientemente, marcando un punto de inflexión en su carrera digital.

El triunfo de García es el resultado de una estrategia que combinó paciencia y resistencia durante el encierro, consolidando la imagen que ya había proyectado como finalista polémica en 'La casa de los famosos Colombia 2025'. Minutos después de conocerse el resultado, su reacción espontánea y emocionada, grabada con un celular de la producción, se viralizó en redes sociales, donde agradeció a su comunidad de seguidores por el apoyo constante.

Con el premio en mano, Karina anunció que celebraría su triunfo en uno de los bares más reconocidos de República Dominicana, país sede del reality, demostrando la autenticidad que caracterizó su participación. En segundo lugar quedó la también colombiana Yina Calderón, quien recibió un premio de 30,000 dólares (aproximadamente 112 millones de pesos), tras una participación marcada por su fuerte carácter y notable impacto en las conversaciones digitales.

La primera edición de 'La Mansión de Luinny' cierra así como un fenómeno de audiencia y alcance internacional, reuniendo a participantes de varios países y consolidándose como uno de los formatos digitales más comentados del año. La victoria de Karina García no solo refleja su conexión con el público, sino que proyecta su trayectoria hacia nuevos horizontes en el competitivo mundo del entretenimiento digital.