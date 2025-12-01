Inicio
Entretenimiento

Este fue el jugoso premio que ganó Karina García con la Mansión de Luinny

Lun, 01/12/2025 - 19:13
La creadora de contenido colombiana se coronó en el reality que dominó las audiencias latinoamericanas, superando a Yina Calderón en la final.
Karina García, ganadora del reality "La Mansión de Luinny"
Créditos:
IG: karinagarciaoficiall

Karina García, modelo y creadora de contenido colombiana, se alzó como la gran ganadora de la primera temporada de 'La Mansión de Luinny', tras semanas de competencia que captaron la atención masiva en Latinoamérica. Su victoria, decidida por el voto del público, le otorgó un premio de 100,000 dólares (unos 374 millones de pesos colombianos), uno de los más cuantiosos en realities de la región recientemente, marcando un punto de inflexión en su carrera digital.

El triunfo de García es el resultado de una estrategia que combinó paciencia y resistencia durante el encierro, consolidando la imagen que ya había proyectado como finalista polémica en 'La casa de los famosos Colombia 2025'. Minutos después de conocerse el resultado, su reacción espontánea y emocionada, grabada con un celular de la producción, se viralizó en redes sociales, donde agradeció a su comunidad de seguidores por el apoyo constante.

Con el premio en mano, Karina anunció que celebraría su triunfo en uno de los bares más reconocidos de República Dominicana, país sede del reality, demostrando la autenticidad que caracterizó su participación. En segundo lugar quedó la también colombiana Yina Calderón, quien recibió un premio de 30,000 dólares (aproximadamente 112 millones de pesos), tras una participación marcada por su fuerte carácter y notable impacto en las conversaciones digitales.

La primera edición de 'La Mansión de Luinny' cierra así como un fenómeno de audiencia y alcance internacional, reuniendo a participantes de varios países y consolidándose como uno de los formatos digitales más comentados del año. La victoria de Karina García no solo refleja su conexión con el público, sino que proyecta su trayectoria hacia nuevos horizontes en el competitivo mundo del entretenimiento digital.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Karina García
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
El Arsenal mantiene el liderato de la Premier League tras una jornada de intensos duelos
Arsenal team huddle at start of the second half during the English Premier League match between Chelsea and Arsenal in London, Britain, 30 November 2025.
La decimotercera jornada de la Premier League concluyó con un empate entre Chelsea y Arsenal que mantiene a los 'Gunners' en la cima. Manchester City, Liverpool y Manchester United lograron victorias clave
Fútbol
¡Sorpresa en Francia! El Lens asalta el liderato de la Ligue 1
Players of Olympique Marseille celebrate after their match against Newcastle during the UEFA Champions League league phase match between Olympique Marseille and Newcastle United, in Marseille, 25 November 2025.
La derrota del PSG en Mónaco y la victoria del Lens a domicilio marcan una jornada apasionante que aprieta la lucha por el título, con el Marsella también al acecho.
Fútbol
El Dortmund conquista Leverkusen y agita la caza al líder Bayern
ortmund players celebrates after the German Bundesliga soccer match between Bayer 04 Leverkusen and Borussia Dortmund in Leverkusen, Germany, 29 November 2025.
El equipo de Múnich mantiene su invicto y amplía la ventaja tras el tropiezo del Leipzig, mientras que el Hoffenheim golea y se acerca a puestos europeos en una jornada de alta tensión.
Fútbol
El Barça asalta el liderato de LaLiga tras el pinchazo del Real Madrid en Girona
Los jugadores del Girona a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 14 de Laliga EA Sports que han disputado hoy domingo Girona y Real Madrid en el estadio Montilivi, en Girona
La jornada 14 deja un cambio en la cima de la clasificación, con el Villarreal y el Atlético de Madrid afianzándose en puestos de Champions y una emocionante lucha en todas las zonas de la tabla.
Kien Opina
Carlos Salas
Lun, 01/12/2025 - 15:12
No estamos para encuestas
Carlos Salas Silva
Ricardo Felipe Herrera
Lun, 01/12/2025 - 12:53
Egos en la cuerda floja: los números son exactos
Ricardo Felipe Herrera
Alejandro Toro
Lun, 01/12/2025 - 11:16
La condena que cierra el cerco sobre Álvaro Uribe Vélez
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 29/11/2025 - 10:33
Infiltración no; complicidad.
Cristina Plazas Michelsen