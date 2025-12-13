Inicio
Entretenimiento

Abraham Quintanilla, papá de la cantante Selena, murió a los 86 años

Sáb, 13/12/2025 - 14:02
Créditos:
EFE.

El padre y representante de la cantante Selena, Abraham Quintanilla, murió a los 86 años, según anunció su hijo, A.B. Quintanilla III.

"Con gran pesar les informo que mi padre falleció hoy...", publicó el músico en su cuenta de Instagram.

Quintanilla, que también era músico, formó 'Selena y Los Dinos', una banda familiar que integraban además sus otros hijos, A.B. y Suzette Quintanilla, y que consiguió un gran éxito a finales de la década de 1980.

En 1995, Selena fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar, expresidenta del club de fans de la artista.

Quintanilla fue productor ejecutivo de la película biográfica 'Selena' (1997), en la que fue interpretado por Edward James Olmos y su hija por Jennifer Lopez; mientras que en la miniserie de Netflix de 2020 'Selena: La serie', Quintanilla fue interpretado por Ricardo Chavira. 

Creado Por
Agencia EFE
Coyuntura internacional
Abraham Quintanilla, papá de la cantante Selena, murió a los 86 años
En 1995, Selena fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar, expresidenta del club de fans de la artista.
