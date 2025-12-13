Inicio
¿Qué esperar de la segunda parte de la serie de Cien años de soledad?

Sáb, 13/12/2025 - 08:00
Netflix anunció recientemente la fecha de estreno de la segunda parte de la galardonada serie basada en Cien años de soledad.
Cien años de soledad serie Netflix
Créditos:
Netflix

Un año después del lanzamiento de su primera entrega, la adaptación televisiva de Cien años de soledad —la obra monumental de Gabriel García Márquez— se prepara para regresar. La segunda y última parte de la serie, que llegará en agosto de 2026, promete mantener el nivel de rigor, ambición y fidelidad literaria que la convirtió en una de las producciones más aplaudidas del último año.

La primera temporada obtuvo un reconocimiento unánime por parte de la crítica y el público, tanto en Colombia como en escenarios internacionales. Su puesta en escena, su respeto por la novela y el nivel de detalle con el que recreó Macondo la posicionaron como una de las obras audiovisuales más importantes jamás producidas en la región.

Una producción colombiana de escala épica

Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, la serie refuerza su compromiso con la esencia de García Márquez al estar filmada íntegramente en Colombia y contar con el acompañamiento cercano de la familia del Nobel. Cada locación, cada textura y cada rostro que aparece en pantalla fue elegido para honrar el universo del autor y su realismo mágico.

La segunda parte busca cerrar el relato con la misma contundencia visual y narrativa que caracterizó la primera entrega, elevando aún más el estándar de las producciones latinoamericanas.

Sinopsis oficial: la tragedia de Macondo avanza hacia su destino

La segunda parte retoma la historia después del armisticio y la firma del Tratado de Neerlandia. Sin embargo, la paz sigue siendo esquiva para Macondo.

Los conservadores, temerosos del poder y la influencia del coronel Aureliano Buendía, preparan un atentado que, por azar del destino, traerá al pueblo a Fernanda del Carpio, una bogotana cuya llegada cambiará el linaje de los Buendía para siempre. Su matrimonio con Aureliano Segundo, uno de los indomables gemelos descendientes de Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán los primeros herederos legítimos de la estirpe.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, continúa atrapado en la obsesión por los manuscritos de José Arcadio Buendía. Con su estudio y constancia hará realidad los sueños del patriarca: conectar a Macondo con el resto del mundo.

La llegada del tren traerá consigo a la poderosa compañía bananera, la cual detonará una serie de fuerzas que conducirán al inicio de la ruina del pueblo. Así, la profecía de Úrsula comienza a cumplirse: las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Creado Por
Kienyke.com
Netflix
Gabriel García Márquez
Entretenimiento
