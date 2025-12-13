Un año después del lanzamiento de su primera entrega, la adaptación televisiva de Cien años de soledad —la obra monumental de Gabriel García Márquez— se prepara para regresar. La segunda y última parte de la serie, que llegará en agosto de 2026, promete mantener el nivel de rigor, ambición y fidelidad literaria que la convirtió en una de las producciones más aplaudidas del último año.

La primera temporada obtuvo un reconocimiento unánime por parte de la crítica y el público, tanto en Colombia como en escenarios internacionales. Su puesta en escena, su respeto por la novela y el nivel de detalle con el que recreó Macondo la posicionaron como una de las obras audiovisuales más importantes jamás producidas en la región.

Una producción colombiana de escala épica

Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, la serie refuerza su compromiso con la esencia de García Márquez al estar filmada íntegramente en Colombia y contar con el acompañamiento cercano de la familia del Nobel. Cada locación, cada textura y cada rostro que aparece en pantalla fue elegido para honrar el universo del autor y su realismo mágico.