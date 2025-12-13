X amarilla en Bogotá: qué indica y cuánto vale la multa por invadirla

En las vías de Bogotá y otras ciudades del país es habitual encontrar una gran X amarilla marcada sobre el asfalto en las intersecciones. Aunque forma parte del paisaje urbano, todavía son numerosos los conductores que desconocen la función exacta de esta señal y, sobre todo, las sanciones económicas que puede generar ignorarla. Esta falta de conocimiento se convierte en un riesgo para la movilidad y para el bolsillo.

¿Para qué sirve la caja amarilla?

La conocida caja amarilla —su nombre técnico en el Código Nacional de Tránsito— cumple un papel crucial en el orden vehicular: mantener despejados los cruces. Su propósito es impedir que los automotores queden inmovilizados en medio de la intersección, especialmente en puntos donde confluyen varios carriles, hay giros o funcionan semáforos que alternan el paso.

Cuando un vehículo bloquea una intersección, toda la movilidad colapsa. Por eso esta demarcación busca asegurar que, antes de ingresar al cruce, el conductor tenga vía libre al otro lado para pasar por completo.

La regla clave: incluso en verde, no siempre se avanza

El Código Nacional de Tránsito establece expresamente que ningún conductor puede ingresar o detenerse sobre una intersección si no tiene espacio disponible para cruzarla totalmente.

Esto aplica incluso cuando el semáforo está en luz verde: si no hay espacio despejado para ubicar el vehículo fuera del cruce, está prohibido avanzar.

Esta norma pretende prevenir los bloqueos que se forman cuando un carro queda atrapado justo cuando el semáforo cambia, interrumpiendo el paso de quienes vienen en otras direcciones.

¿Qué vehículos deben cumplir esta restricción?

La prohibición es general y aplica para todos los actores viales que conduzcan:

Carros particulares



Taxis



Buses



Camiones



Motos



Ninguno está exento de respetar la caja amarilla.

¿De cuánto es la multa por ocupar la caja amarilla?

Ignorar esta demarcación se considera una infracción por obstrucción, es decir, impedir el paso de otros vehículos o peatones en zonas habilitadas.

El Ministerio de Transporte informó que la sanción por esta conducta corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, cifra que supera los $700.000 pesos.

Además, no es necesario que haya un agente en el sitio: las cámaras de seguridad y sistemas de fotodetección pueden imponer el comparendo de forma automática.

Consecuencias en la movilidad y riesgos para la seguridad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha reiterado que la caja amarilla es una de las señales más vulneradas, sobre todo en horas de alta congestión.

Según la entidad, un solo carro detenido en la intersección puede retrasar hasta tres ciclos completos de semáforo, generando trancones que se extienden por varias cuadras.

Además del impacto en la circulación, también se aumentan los riesgos de siniestros viales. Bloquear los cruces provoca choques, frenadas repentinas y las llamadas “olas de frenado”, un fenómeno que afecta incluso vías que no tienen conexión directa con la intersección obstruida.