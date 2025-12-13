El mundo de la belleza tiene una nueva obsesión —o mejor dicho, una que regresa con fuerza—: las uñas con efecto ojo de gato. Esta manicura, que combina tecnología magnética y acabado tridimensional, ha resurgido con potencia tras la más reciente elección de Hailey Bieber, quien lució un tono canela que rápidamente se volvió inspiración global. El estilo, popularizado especialmente por expertos coreanos y japoneses, recuerda al brillo aterciopelado que dominó las redes sociales en temporadas pasadas.
¿Qué son las uñas “cat-eye” y por qué están de moda?
“Las uñas con efecto ojo de gato son la última tendencia en uñas magnéticas que está arrasando en el mundo de la belleza”, explica Daisy Kalnina, fundadora de The GelBottle. El secreto está en el esmalte en gel, que contiene partículas metálicas sensibles a un imán.
Cuando este se acerca antes de que el esmalte se cure, las partículas se agrupan formando destellos y patrones que imitan el brillo felino que da nombre a la tendencia. El resultado: un efecto 3D llamativo, elegante y cambiante con la luz y el movimiento.
Kalnina señala que esta técnica no solo es perfecta para darle un giro moderno a las uñas de otoño, sino que además está destinada a ganar aún más popularidad tras aparecer en las manos de Bieber.
Cómo lograr el efecto en casa o en el salón
Aunque su aspecto pueda parecer complejo, recrear las uñas cat-eye es más sencillo de lo que parece. Estos son los pasos básicos:
-
Preparación: da forma a las uñas, aplica una capa base y cura bajo lámpara UV o LED.
-
Color de fondo (opcional): para mayor profundidad, aplica un tono base y cúralo.
-
Esmalte magnético: aplica una capa de esmalte “ojo de gato”, pero no la cures.
-
Imán: coloca un imán especial sobre la superficie para crear ondas, líneas o efectos ópticos.
-
Curado: una vez logrado el diseño, cura bajo la lámpara.
-
Intensidad y sellado: repite el proceso para un acabado más profundo y finaliza con una capa de brillo extremo.