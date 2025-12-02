Después de más de cuatro años de relación, Miley Cyrus (33) y el baterista y productor Maxx Morando (27) estarían comprometidos. La sospecha comenzó cuando la cantante apareció el 1 de diciembre en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fire and Ash luciendo un llamativo anillo en el dedo anular de la mano izquierda. En las horas siguientes, medios como People y otros portales de entretenimiento reportaron el compromiso citando fuentes cercanas a la pareja, aunque ni Miley ni Maxx han hecho todavía un anuncio formal.

La lectura se consolidó cuando el padre de Maxx publicó en redes sociales una foto de ambos celebrando, con el anillo en primer plano y un mensaje de felicitación. Aunque no se trató de un comunicado oficial, el gesto fue interpretado ampliamente como una confirmación pública del compromiso.

Diseño y características del anillo

La joya que Miley ha mostrado es un diseño a medida de la joyera Jacquie Aiche. Se trata de un anillo de oro amarillo de 14 quilates con un diamante de talla cojín (cushion cut) montado en un engaste de bisel de orientación horizontal, conocido como east–west, sobre una banda gruesa.

El resultado es una pieza de aspecto “chunky”: moderna, robusta y minimalista, pero que sigue encajando dentro del universo clásico de los anillos de compromiso. La piedra alargada colocada de forma horizontal ocupa casi todo el ancho del aro, lo que refuerza el protagonismo del diamante sobre cualquier otro detalle.

En la premiere, el anillo destacó aún más porque Miley lo combinó con un vestido negro de Gucci y prácticamente ningún otro accesorio en esa mano: dejó el dedo medio libre y llevó solo una sortija más pequeña en el índice, dejando todo el foco visual en la nueva joya.

Valor y tamaño estimados

Hasta ahora no hay información oficial sobre el precio ni las especificaciones técnicas exactas del anillo, pero varios expertos en joyería consultados por la prensa han hecho estimaciones a partir de las fotografías.

En general, coinciden en que el diamante central estaría en el rango de 4 a 5 quilates. Sobre esa base, algunas tasaciones sitúan la pieza entre 300.000 y 450.000 dólares, mientras que otras hablan de una horquilla más conservadora de 150.000 a 250.000 dólares, dependiendo de la pureza, el color y la claridad de la gema. Es decir, se trata de una joya de seis cifras cuyo valor exacto solo podría conocerse con datos oficiales, pero que claramente corresponde a la gama alta de anillos personalizados.

Cuándo se vio por primera vez y cómo han reaccionado los fans

Aunque el debut mediático del anillo fue en la alfombra roja de Avatar, algunos seguidores han señalado que ya se alcanzaba a ver discretamente en las fotos de la fiesta de cumpleaños número 33 de Miley, el pasado 23 de noviembre. En ese momento pasó casi inadvertido; fue la aparición pública en Hollywood la que convirtió al anillo en protagonista y desató la ola de especulaciones y confirmaciones extraoficiales.

Desde entonces, las redes se han llenado de mensajes de felicitación para la pareja y comentarios sobre el diseño de la sortija. Muchos fans destacan que el estilo del anillo encaja con la etapa actual de Miley, más sobria y personal que en otros momentos de su carrera.

Sin anuncio oficial de boda todavía, el anillo ya se ha convertido en símbolo de esta nueva etapa de la cantante y en una referencia aspiracional para quienes buscan un diseño de compromiso distinto al solitario tradicional.