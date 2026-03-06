Inicio
'JuanesTeban', la apuesta sonora de Juanes para reafirmar su raíz y su esencia musical

Vie, 06/03/2026 - 08:49
El artista colombiano explora ritmos como cumbia, bambuco y rock en un disco que mezcla su faceta pública con una visión más íntima representada por “Teban”.
El cantante colombiano Juanes habla en una entrevista con EFE este jueves, en Bogotá (Colombia). Juanes lanzó este viernes su duodécimo álbum de estudio, 'JuanesTeban', una producción con la que busca "reafirmar" su raíz y su "esencia en la música".
Créditos:
EFE/ Carlos Ortega

El cantante colombiano Juanes lanzó este viernes su duodécimo álbum de estudio, 'JuanesTeban', una producción con la que busca "reafirmar" su raíz y su "esencia en la música", como lo revela a EFE en Bogotá.

"Lo que más me llevó a buscar la diversidad sonora, y a nivel de letra de este álbum, es básicamente encontrarme con lo que soy, reafirmar mi raíz y mi esencia en la música. Por eso voy a la cumbia, al bambuco, a la chacarera, a esos ritmos andinos que siempre me han gustado, al Caribe, pero también al rock, porque realmente es algo que disfruto mucho", expresa el artista colombiano.

El nuevo álbum de Juanes está compuesto por 16 canciones, entre ellas 'Muérdeme', con la banda colombiana Bomba Estéreo; 'Vuelve', una nueva colaboración con la chilena Mon Laferte; 'Humano', en la que se unió a la mexicana Vivir Quintana; 'Timelapse de sol', con el grupo venezolano Rawayana, y 'Cómo pudiste', con el argentino Conociendo Rusia.

"Al nivel de las letras y las temáticas, siento que este álbum es ese caleidoscopio de diferentes emociones. Voy a lo espiritual y también a la parte más sentimental, de la pareja, de la pérdida, de los sueños, de la ilusión, de todo lo que me afecta día a día", añade el autor de 'La camisa negra'.

Igualmente reivindica que la importancia que tiene para él "conectarse a la raíz" y a lo que significa ser latinoamericano.

"Me gusta mucho entender la gran dimensión de lo que es la cultura latina y de lo que son las Américas, pues que es una cosa hermosa a nivel cultural y con mucha riqueza y mucha historia", expresa.

Personalidades que se complementan

En el álbum, explica el artista, hay dos personalidades que se complementan: la de Juanes, que es la estrella global, y la de Teban, una visión más íntima de sí mismo.

En los últimos meses, el artista creó una cuenta alterna de TikTok en la que aparecía Teban, que se ha hecho viral por hacer creer a la gente que no tiene nada que ver con Juanes.

"Esa parte ha sido divertida porque me gusta, entre otras cosas (...) el 'stand-up comedy'. Me gusta mucho el humor, es algo a lo que yo siempre me siento muy atraído, entonces, he disfrutado mucho de poder hacer estos videos para TikTok y para redes sociales hablando de Juanes y Teban como dos personas que se conocen y son iguales, pero que no sabes que tienen diferente personalidad", detalla.

En ese sentido, el artista de 53 años buscó que en su nuevo álbum eso esté reflejado: "Siento que la vida se trata de vivir diferentes momentos y tener la capacidad de balancearlos un poco. Por eso paso de la fiesta y de lo más, digamos, superficial, a canciones mucho más profundas".

"Por eso quiero bailar, pero también quiero pensar y quiero tomar la guitarra y hacer una canción muy íntima para mi madre y quiero sentir la energía del rock porque también me genera esa sensación de adrenalina y de fuerza", añade.

Otra faceta

La portada de 'JuanesTeban' fue dibujada por el cantante y cada canción del álbum cuenta con visuales ilustrados por el propio Juanes, marcando la primera vez que su arte original acompaña visualmente a un álbum.

"Me siento contento porque (esta faceta) también sigue reafirmando esto de 'JuanesTeban' y de esa otra parte que tiene que ver con lo que yo soy. Yo estudié diseño industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana (de Medellín) y siempre he estado muy familiarizado con el arte en general. Llevo años pintando caras como un demente", expresa.

Esta parte del proceso, detalla Juanes, la trabajó con su equipo y así fue como determinaron que "cada canción tiene su dibujo, algunos son reinterpretados de acuerdo a la música y otros ya estaban hechos de alguna manera" para complementarse a la música de su duodécimo álbum de estudio.

Fotografía cedida por The 3 Collective de la portada del duodécimo álbum de estudio del cantante colombiano Juanes, titulado 'JuanesTeban', una producción con la que busca "reafirmar" su raíz y su "esencia en la música", como lo reveló a EFE en Bogotá.
Créditos:
EFE/The 3 Collective
Creado Por
Agencia EFE
Colombia
Juanes
