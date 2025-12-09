La app creada por estudiantes para combatir la inseguridad en Colombia

Cómo nació la idea que terminó en un concurso nacional

Cinco meses antes de presentarse al noveno Concurso Nacional de Fedesoft, su profesor Alejandro Contreras les propuso participar. Esa invitación abrió la puerta para que el grupo, Alejandro Barrera, Juanita Durán, Alejandro Díaz y Emilio Sánche, comenzara una lluvia de ideas sobre temas ambientales, sociales y de paz.

Le puede interesar: De ferretería de barrio a gigante que factura $160 mil ...

En medio del debate, surgió la chispa: crear una app enfocada en la seguridad de las mujeres. La propuesta de Juanita resonó de inmediato. Todos sintieron que allí había algo con verdadero impacto.

Pero aún faltaba definir el corazón de la herramienta. Tras investigar y revisar mapas, rutas y comportamientos de riesgo en la ciudad, encontraron la clave: las mujeres necesitan información clara para caminar por zonas seguras, acompañamiento real y una forma rápida de pedir auxilio.

Las funciones que convierten a “TecuidApp” en una herramienta única

“TecuidApp” integra varias características construidas con lógica, empatía y programación:

Mapa de calor

Permite visualizar en tiempo real las zonas con más reportes de crimen o acoso, generando una guía visual para evitar áreas peligrosas.

Caminar acompañada

Conecta a personas que realizan trayectos similares para que puedan moverse juntas, usando rutas seguras basadas en el mapa de calor.

Botón de emergencia

Incluye un botón SOS dentro de la app y un widget para Android que permite llamar al 123 o a contactos de emergencia con un solo toque.

Reportes ciudadanos

Los usuarios pueden enviar reportes que alimentan la base de datos y ayudan a crear un mapa dinámico de seguridad.

Teki, una asistente de IA

Disponible por WhatsApp, ofrece acompañamiento instantáneo, respuestas rápidas y orientación en situaciones de riesgo.

El grupo resume así su filosofía: “La seguridad no se crea poniendo un policía en cada esquina, sino construyendo comunidad”.

Uno de los desafíos más grandes fue diseñar rutas que no solo fueran las más rápidas, sino también las más seguras. Ajustar esos parámetros sin crear recorridos innecesariamente largos implicó un trabajo profundo de pruebas y mejoras.

También enfrentaron dificultades al crear un mapa de calor fluido: “si lo hacíamos para todo el país, los celulares colapsaban”, explicaron. Optimizarlo fue clave para que pudiera funcionar en diferentes dispositivos.