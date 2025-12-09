La app creada por estudiantes para combatir la inseguridad en Colombia

La historia de “TecuidApp”, una aplicación desarrollada por cuatro estudiantes del Colegio Los Nogales, comenzó con una conversación sencilla, pero cargada de realidad: la violencia de género está tan normalizada en Colombia que muchas mujeres caminan con miedo todos los días.
Ellos lo resumieron así: “vas en la calle y es normal que alguien te chifle o te haga un comentario, y no puedes hacer nada al respecto”. Esa normalización encendió la pregunta clave: ¿y si existiera una solución tecnológica que ayudara a cambiar ese panorama?
Mientras reflexionaban sobre cómo la inseguridad persiste pese al tiempo y a las medidas tradicionales, entendieron que la tecnología podía ser una herramienta para innovar desde donde más sentido tiene: los dispositivos móviles. “El celular es lo que todos tienen, la forma más fácil y asequible de pedir ayuda”, coincidieron.
Cómo nació la idea que terminó en un concurso nacional
Cinco meses antes de presentarse al noveno Concurso Nacional de Fedesoft, su profesor Alejandro Contreras les propuso participar. Esa invitación abrió la puerta para que el grupo, Alejandro Barrera, Juanita Durán, Alejandro Díaz y Emilio Sánche, comenzara una lluvia de ideas sobre temas ambientales, sociales y de paz.
En medio del debate, surgió la chispa: crear una app enfocada en la seguridad de las mujeres. La propuesta de Juanita resonó de inmediato. Todos sintieron que allí había algo con verdadero impacto.
Pero aún faltaba definir el corazón de la herramienta. Tras investigar y revisar mapas, rutas y comportamientos de riesgo en la ciudad, encontraron la clave: las mujeres necesitan información clara para caminar por zonas seguras, acompañamiento real y una forma rápida de pedir auxilio.
Las funciones que convierten a “TecuidApp” en una herramienta única
“TecuidApp” integra varias características construidas con lógica, empatía y programación:
Mapa de calor
Permite visualizar en tiempo real las zonas con más reportes de crimen o acoso, generando una guía visual para evitar áreas peligrosas.
Caminar acompañada
Conecta a personas que realizan trayectos similares para que puedan moverse juntas, usando rutas seguras basadas en el mapa de calor.
Botón de emergencia
Incluye un botón SOS dentro de la app y un widget para Android que permite llamar al 123 o a contactos de emergencia con un solo toque.
Reportes ciudadanos
Los usuarios pueden enviar reportes que alimentan la base de datos y ayudan a crear un mapa dinámico de seguridad.
Teki, una asistente de IA
Disponible por WhatsApp, ofrece acompañamiento instantáneo, respuestas rápidas y orientación en situaciones de riesgo.
El grupo resume así su filosofía: “La seguridad no se crea poniendo un policía en cada esquina, sino construyendo comunidad”.
Uno de los desafíos más grandes fue diseñar rutas que no solo fueran las más rápidas, sino también las más seguras. Ajustar esos parámetros sin crear recorridos innecesariamente largos implicó un trabajo profundo de pruebas y mejoras.
También enfrentaron dificultades al crear un mapa de calor fluido: “si lo hacíamos para todo el país, los celulares colapsaban”, explicaron. Optimizarlo fue clave para que pudiera funcionar en diferentes dispositivos.
Un segundo puesto que se sintió como un primero
En el concurso nacional, compitieron con otros nueve finalistas. “Todos tenían proyectos increíbles”, recuerdan, pero algo destacó: TecuidApp resolvía un problema real para todos, incluso para equipos de regiones distintas.
El jurado les otorgó el segundo lugar, cuatro computadores portátiles y un cupón para su profesor. Pero para ellos, el premio mayor fue escuchar a adultos decir: “Yo usaría esta aplicación”. Ese reconocimiento validó el sueño de convertir un proyecto escolar en una herramienta para el país.
Los aprendizajes que marcaron al equipo
Entre madrugadas, ensayos y trabajo colaborativo, descubrieron la fuerza del trabajo en equipo, la importancia de confiar en el otro y el valor de combinar talentos distintos. Pero, sobre todo, aprendieron algo fundamental: sus ideas pueden transformar a Colombia.
Lo que viene para la aplicación
El equipo anunció que la app estará disponible muy pronto en Google Play —lo que cubriría el 80 % de los dispositivos del país— y luego llegará a App Store. Además, trabajan en: validación de identidad mediante antecedentes judiciales, mejoras de IA en el chatbot, mayor optimización, una manilla inteligente conectada al botón SOS y nuevas funciones para estudiantes, adultos mayores y otros grupos vulnerables.
Los cuatro estudiantes, junto a su profesor, coinciden en una idea poderosa: todos podemos crear soluciones. Ellos lo dicen con claridad: “Si tienes una buena idea, desarróllala. Nunca eres demasiado joven ni demasiado viejo para transformar a tu país”.