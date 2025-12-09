¿Laura de León y Salomón Bustamante siguen juntos? Fotos acaban rumores

Durante meses, los seguidores de la actriz y presentadora colombiana Laura de León estuvieron atentos a cualquier pista que revelara qué estaba pasando realmente en su relación con su esposo, el periodista y presentador Salomón Bustamante.

Los rumores de separación crecieron como una bola de nieve en redes sociales, impulsados por señales que muchos interpretaron como inequívocas: la aparente distancia entre ambos, la ausencia de fotos juntos y un detalle que encendió todas las alarmas, el hecho de que Bustamante dejó de seguir a la actriz en Instagram.

La situación no pasó desapercibida para sus seguidores. Laura, recordada por su aplaudido papel como Matilde Lina en Leandro Díaz y por su protagonismo en la serie Rojo Carmesí, se encontraba en plena actividad laboral, en televisión y también en teatro musical. Su apretada agenda coincidió con la poca interacción pública con Bustamante, lo que muchos asumieron como una confirmación indirecta de que algo no marchaba bien.

Además, el silencio de ambos alimentó aún más la especulación. Cada publicación en redes se convertía en tema de debate, cada gesto era analizado y cada ausencia era interpretada como un síntoma de crisis. La preocupación aumentó especialmente porque el 7 de diciembre —Noche de Velitas en Colombia— también es la fecha de su aniversario de boda religiosa, celebrada en 2021 en la emblemática Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena. Sin fotografías ni mensajes entre ambos en una fecha tan simbólica, el rumor tomó fuerza.

Pero el guion cambió repentinamente esta semana. En medio de una celebración familiar, Laura compartió una galería de imágenes en Instagram. Todo parecía una publicación más hasta llegar a la última foto. Allí, la actriz aparece sonriente junto a un hombre cuyo rostro no se ve por completo. Sin embargo, los internautas tardaron apenas segundos en identificarlo: era, sin duda, Salomón Bustamante.

Las pistas eran inconfundibles: su reconocible barba y un delantal rosado que él mismo había mostrado horas antes en sus historias, mientras participaba en un asado. La fotografía, sencilla pero reveladora, fue interpretada como la respuesta silenciosa que muchos estaban esperando.

Los comentarios en redes se llenaron de mensajes de alivio, felicitaciones y hasta bromas sobre la “investigación” que los seguidores habían hecho durante semanas. Para muchos, la imagen no solo despejaba las dudas, sino que confirmaba que la pareja sigue unida pese a la distancia y a la lectura excesiva de sus movimientos digitales.

Por su parte, Bustamante también aportó lo suyo. Desde su cuenta, publicó un video bailando con una mujer durante la misma reunión familiar, dejando ver que ambos compartieron el espacio y celebraron juntos.

Sin declaraciones públicas, pero con dos publicaciones estratégicas, Laura de León y Salomón Bustamante parecen haber cerrado uno de los episodios más comentados sobre su vida personal este año. Y lo hicieron al estilo de las redes: sin palabras, pero con una imagen que lo dijo todo.