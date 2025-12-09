Alcaldía de Soacha suspendió al inspector acusado de acoso sexual

La denuncia de acoso y violencia sexual interpuesta por la joven vigilante Dalin Selena Monsalve contra el inspector José Arturo Figueredo desató una fuerte reacción institucional. Aunque el caso ha causado indignación nacional tras las revelaciones de Noticias Caracol, la Alcaldía de Soacha aseguró que actuó desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos y detalló el proceso oficial adelantado hasta ahora.

Una víctima que habló pese al miedo

Dalin Selena Monsalve, de 23 años, llevaba meses intentando que su denuncia no quedara en la impunidad. Afirmó haber sido víctima de tocamientos, amenazas y hostigamientos sexuales por parte del inspector Figueredo dentro de la Inspección Sexta de Policía de Soacha. El 3 de junio de 2025, a las 5:00 de la tarde, grabó el video que se convertiría en pieza clave del caso, registrando un minuto y medio de agresiones físicas y verbales.

Le puede interesar: Video revela acoso sexual de inspector de Policía en Soacha

Pero la historia no era solo suya. Otras tres mujeres confirmaron patrones similares de abuso, incluyendo exhibicionismo, tocamientos forzados y amenazas, fortaleciendo la denuncia que ella ya había presentado ante la Fiscalía General de la Nación Fiscalía General de la Nación.

Figueredo no era un empleado sin trayectoria. Es abogado con especialización en derecho público, expersonero, exdefensor de familia del ICBF y, desde 2021, inspector en Soacha. Su rol, precisamente, consiste en proteger derechos ciudadanos, lo que agravó aún más la indignación de las denunciantes.

La Alcaldía de Soacha detalla las acciones oficiales

El pronunciamiento más contundente llegó por parte de la Alcaldía de Soacha, que explicó paso a paso cómo ha procedido desde que tuvo conocimiento del caso. El comunicado desmintió cualquier señalamiento de inacción y subrayó que el proceso institucional está en marcha.