Alcaldía de Soacha suspendió al inspector acusado de acoso sexual

Mar, 09/12/2025 - 17:11
La Alcaldía de Soacha activó la ruta de atención y ordenó la suspensión del inspector José Figueredo el pasado 3 de diciembre tras denuncias de acoso sexual.
La Alcaldía de Soacha activó la ruta de atención y ordenó la suspensión del inspector José Figueredo.
Créditos:
Redes sociales / Noticias Caracol

La denuncia de acoso y violencia sexual interpuesta por la joven vigilante Dalin Selena Monsalve contra el inspector José Arturo Figueredo desató una fuerte reacción institucional. Aunque el caso ha causado indignación nacional tras las revelaciones de Noticias Caracol, la Alcaldía de Soacha aseguró que actuó desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos y detalló el proceso oficial adelantado hasta ahora.

Una víctima que habló pese al miedo

Dalin Selena Monsalve, de 23 años, llevaba meses intentando que su denuncia no quedara en la impunidad. Afirmó haber sido víctima de tocamientos, amenazas y hostigamientos sexuales por parte del inspector Figueredo dentro de la Inspección Sexta de Policía de Soacha. El 3 de junio de 2025, a las 5:00 de la tarde, grabó el video que se convertiría en pieza clave del caso, registrando un minuto y medio de agresiones físicas y verbales.

Le puede interesar: Video revela acoso sexual de inspector de Policía en Soacha

Pero la historia no era solo suya. Otras tres mujeres confirmaron patrones similares de abuso, incluyendo exhibicionismo, tocamientos forzados y amenazas, fortaleciendo la denuncia que ella ya había presentado ante la Fiscalía General de la Nación Fiscalía General de la Nación.

Figueredo no era un empleado sin trayectoria. Es abogado con especialización en derecho público, expersonero, exdefensor de familia del ICBF y, desde 2021, inspector en Soacha. Su rol, precisamente, consiste en proteger derechos ciudadanos, lo que agravó aún más la indignación de las denunciantes.

La Alcaldía de Soacha detalla las acciones oficiales

El pronunciamiento más contundente llegó por parte de la Alcaldía de Soacha, que explicó paso a paso cómo ha procedido desde que tuvo conocimiento del caso. El comunicado desmintió cualquier señalamiento de inacción y subrayó que el proceso institucional está en marcha.

 

1. Activación de la ruta de atención – 5 de junio de 2025

Ese día, el Programa de Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social recibió la información inicial y activó la ruta de protección para dos mujeres.
La denuncia formal se radicó ante la Fiscalía bajo el número 2025060501687, señalando como presunto agresor al inspector Figueredo.

2. Traslado del caso a la Personería – 3 de julio de 2025

La Oficina de Control Interno Disciplinario remitió las pruebas y documentos a la Personería Municipal de Soacha, entidad competente para decidir sobre la permanencia del funcionario en su cargo.

3. Suspensión provisional – 3 de diciembre de 2025

La Personería de Soacha ordenó la suspensión provisional por 3 meses, prorrogables, sin derecho a salario, mientras continúa la investigación disciplinaria.
La Alcaldía confirmó que, una vez llegue la notificación oficial, la medida se ejecutará de manera inmediata.

4. Acompañamiento a las víctimas

El Programa de Mujer y Género continúa brindando acompañamiento psicológico, jurídico y social a las dos denunciantes durante todo el proceso.

Un mensaje de la Alcaldía: rechazo absoluto

La Alcaldía fue enfática: “rechazamos categóricamente este tipo de conductas” y ratificó su compromiso permanente con la protección de las mujeres y la no tolerancia frente a la violencia sexual.

Mientras avanza la investigación, Dalin Selena sigue pidiendo lo mismo que desde el principio: que su caso no se convierta en una cifra más en un país donde casi el 90 % de las denuncias por acoso sexual no prosperan, según la Defensoría del Pueblo.

 

Kienyke.com
Bogotá
Noticias Colombia
