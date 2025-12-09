Colombia líder por cuarta vez consecutiva en Juegos Bolivarianos

La delegación colombiana se coronó por cuarta vez consecutiva como la gran campeona de los Juegos Bolivarianos Lima 2025, reafirmando su dominio absoluto en el certamen regional. Con un total de 341 medallas (142 de oro, 122 de plata y 77 de bronce), la Tricolor superó a sus inmediatos perseguidores, Venezuela y Perú, en una exhibición de potencia multideportiva.

Este triunfo en Lima extiende una racha victoriosa que comenzó en Trujillo 2013 y continuó en Santa Marta 2017 y Valledupar 2022.

El cierre de la justa este domingo fue el reflejo de su fortaleza: la delegación añadió cinco oros, cinco platas y un bronce en la última jornada, con aportes clave del patinaje de velocidad, la gimnasia aeróbica y el karate.

Figuras y Deportes Clave

La figura indiscutible de la justa fue la nadadora Jazmín Pistelli Palomino, quien se colgó un impresionante botín de cuatro medallas de oro (en 100 m dorso, 200 m dorso, 4x100 m relevo combinado femenino y mixto) y una de plata. Su desempeño ha generado grandes expectativas de cara al futuro ciclo olímpico.

La victoria se construyó sobre un amplio frente de disciplinas donde Colombia fue imbatible, demostrando una solidez que va más allá de sus deportes insignia:

Levantamiento de Pesas y Atletismo fueron los principales puntales, sumando 17 oros cada uno.

Natación aportó el mayor volumen de preseas con 41 medallas (14 oros, 19 platas).

Otras fortalezas claves incluyeron Ciclismo de Pista (9 oros), Tiro con Arco (8 oros), Karate (7 oros) y Canotaje (6 oros).

El patinaje de velocidad, deporte insignia, contribuyó con 9 medallas (4 oros y 5 platas).

Con este resultado, Colombia no solo celebra otra corona bolivariana, sino que envía un contundente mensaje de cara a los próximos compromisos continentales y mundiales. La solidez mostrada en deportes tradicionales y la irrupción de nuevos talentos perfilan un futuro prometedor para el deporte nacional.