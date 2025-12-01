Inicio
Colombia lidera el medallero de los Bolivarianos con ventaja récord

Lun, 01/12/2025 - 13:50
Tras diez días de competencia, la delegación colombiana domina los Juegos Bolivarianos con 83 medallas de oro.
Colombia, lidera el medallero de los Juegos Bolivarianos
Mindeporte

La delegación colombiana se afianza en lo más alto del medallero de los XX Juegos Bolivarianos que se celebran en Lima y Ayacucho, Perú, tras una décima jornada donde amplió la ventaja a 28 oros sobre su perseguidor más inmediato, Venezuela. Con un total de 198 preseas (83 oros, 67 platas, 48 bronces), el equipo cafetero consolida un liderazgo abrumador gracias a triunfos clave en deportes como los clavados, el billar y el ciclismo, marcando el ritmo en este evento continental que reúne a 17 países.

El dominio colombiano se ha construido sobre la base de un desempeño consistente y victorias en múltiples frentes. En la décima jornada, los clavados volvieron a ser sinónimo de éxito: Daniela Zapata conquistó el oro y Gabriela Rusinque el bronce en trampolín de un metro, mientras que Leonardo García sumó un bronce en plataforma de 10 metros. En el billar, la pareja femenina de Lissette Cardona y Laura González fue imbatible, adjudicándose las pruebas por equipos femenino y mixto de bola nueve.

Más allá de estos deportes, el ciclismo en pista se coronó como una fuente inagotable de medallas, donde los equipos masculino y femenino de velocidad y persecución ganaron tres de las cuatro finales disputadas. Además, el surf contribuyó al palmarés con la plata de Margarita Conde en la modalidad longboard. Este panorama contrasta con el de otras potencias regionales; mientras Venezuela (55 oros) y Perú (43 oros) libran una batalla por el segundo puesto, Colombia extiende su hegemonía desde lo más alto del podio.

Con varios días de competencia por delante, Colombia no solo lucha por el primer lugar en estos Juegos, considerados un hito fundamental en el ciclo olímpico, sino que también busca superar su propio rendimiento histórico. El equipo peruano, anfitrión, intenta recortar distancias desde la tercera posición, pero la ventaja colombiana, respaldada por éxitos en deportes como el ciclismo y los clavados (donde ya se había impuesto en el medallero de la disciplina con 8 medallas), parece sólida. La atención ahora se centra en si podrán mantener este ritmo para cerrar los Juegos con un liderazgo incontestable.

