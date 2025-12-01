La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) confirmó que no participará en la Mesa de Concertación Laboral, instalada este lunes para iniciar la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2026.

Según el gremio, su decisión “obedece a que el Gobierno Nacional anunció pública y anticipadamente el aumento del salario mínimo, en una clara salida populista y de cara a las elecciones del próximo año, antes de que la Comisión pudiera deliberar y cumplir con su mandato legal y constitucional”.

Sobre ese punto, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que “con esta actuación, el Ejecutivo vulnera el principio del tripartismo y desnaturaliza el proceso de concertación, que exige respeto, escucha y construcción conjunta. Una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”.

Cabal añadió que un aumento de dos dígitos, como propone el Gobierno, estaría por encima de la inflación y la productividad, pues “carece de sustento y evidencia una determinación improvisada que deteriora la confianza, afecta la credibilidad del sistema de concertación y expone al país a mayores riesgos en materia de empleo, informalidad e inflación”.

Respuesta del Ministerio de Trabajo

Al cierre de la primera sesión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lamentó la ausencia del gremio y rechazó el pronunciamiento de su presidente.

“El señor Cabal se comporta más como un opositor político que como un líder y representante gremial”, aseguró Sanguino.

Añadió que los comerciantes del país, incluidos tenderos y pequeños supermercados, “deben estar muy molestos con la negativa del señor Cabal a concurrir a esta discusión”, ya que son los establecimientos donde compran los trabajadores que devengan un salario mínimo.

Lo que sigue en la discusión del salario mínimo

La mesa tripartita, conformada por el Gobierno, los gremios y trabajadores, tiene plazo hasta el 15 de diciembre a las 11:59 p. m. para alcanzar un acuerdo. Si no se logra, se convocarán sesiones extraordinarias. En caso de persistir el desacuerdo, el Gobierno podrá fijar el aumento por decreto, como máximo el 31 de diciembre.