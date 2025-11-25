Inicio
Colombia arrasa en los Bolivarianos y asume el liderato con 27 oros

Mar, 25/11/2025 - 10:29
El equipo tricolor domina ocho disciplinas tras una jornada histórica con 8 oros en un solo día. Pesas, BMX y natación lideran la cosecha.
Colombia arrasa en los Bolivarianos
Créditos:
MinDeporte

Colombia se está coronando como potencia absoluta de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 tras conquistar 27 medallas de oro y asumir el liderato general este lunes 24 de noviembre, en una jornada histórica donde brillaron desde pesistas olímpicos hasta jóvenes promesas.

La explosión dorada comenzó en el levantamiento de pesas con los campeonatos absolutos de Yeison López, Mari Leivis Sánchez, Yenny Sinisterra y Julieth Rodríguez, atletas de elite que confirmaron su jerarquía en el escenario bolivariano. Pero la fiesta tricolor se extendió por todas las disciplinas: en BMX Freestyle, Queen Saray Villegas y Luis Rincón completaron un barrido dorado para el país.

La piscina del Centro Acuático fue testigo de otra exhibición colombiana con Anthony Rincón, Laura Melo y Jasmin Pistelli alcanzando el primer lugar, mientras los relevos 4x100 metros combinado barrieron en ambas ramas. El esgrima sumó su capítulo glorioso con el olímpico John Édison Rodríguez mostrando su clase al conquistar el oro en espada individual masculina.

El squash coronó a Laura Tovar como campeona bolivariana, el tiro deportivo vio a Juana Rueda revalidar su título en pistola de aire, y hasta los E-Sports cerraron con medalla de plata en Dota2. Una demostración integral de potencia deportiva que consolida a Colombia como referente regional.

¿Qué sigue?

Con el liderato firmemente asegurado, la delegación colombiana apunta ahora a las finales de vela y arquería donde varios deportistas mantienen opciones de medalla, buscando ampliar aún más este dominio histórico en el medallero general de los Juegos Bolivarianos.

Juegos Olímpicos
