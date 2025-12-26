Los Houston Texans visitarán a los Los Angeles Chargers este sábado 27 de diciembre de 2025 en el SoFi Stadium, en un encuentro decisivo de la Semana 17 de la NFL. Mientras los Chargers (11-4) buscan asegurar una mejor posición en la Conferencia Americana, los Texans (10-5) necesitan la victoria para mantenerse en la pelea por el liderato de su división. El partido está programado para iniciar a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) y será una de las piezas centrales de la cartelera de fin de año.

Este enfrentamiento destaca por el choque de potencias en la AFC. Los Chargers, liderados por una ofensiva explosiva, llegan como ligeros favoritos en las apuestas, aunque enfrentan dudas por lesiones en su línea defensiva. Por otro lado, los Texans han demostrado ser un equipo resiliente bajo presión y buscarán aprovechar cualquier fisura en la localía de Los Ángeles para dar el golpe de autoridad que los clasifique directamente a los playoffs.

La transmisión en vivo para México y Latinoamérica estará disponible a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, además del NFL Game Pass en DAZN para el resto del mundo. Con solo una semana restante en la temporada regular después de este compromiso, el resultado en el SoFi Stadium definirá gran parte del panorama de la postemporada, convirtiéndolo en el juego imperdible de este sábado para los aficionados al fútbol americano.