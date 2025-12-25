La Fórmula 1 ha oficializado este jueves 25 de diciembre de 2025 el calendario para la temporada 2026, la cual contará con 24 Grandes Premios. El campeonato número 77 de la historia comenzará el 8 de marzo en Australia, debido a que las citas en Oriente Medio se han reprogramado para después del Ramadán. Esta campaña será el punto de partida para una revolución técnica en aerodinámica y motores, donde España cobrará un protagonismo inusual al albergar dos carreras en un mismo año: el GP de Barcelona-Catalunya en junio y el esperado debut de Madrid en septiembre.

La gran novedad es la incorporación del circuito urbano en Madring (Madrid), que se convertirá en la sede oficial del Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre. Al mismo tiempo, Barcelona mantendrá su carrera del 12 al 14 de junio, cumpliendo su contrato vigente. En contraste, el calendario sufre la baja de Imola (GP de Emilia Romagna), que sale de la programación para mantener el total de 24 fechas.

Logísticamente, la F1 ha buscado una mayor eficiencia. El GP de Canadá se adelanta a finales de mayo para formar un bloque americano junto a Miami, evitando viajes transatlánticos innecesarios una vez iniciada la gira europea. Además, se han confirmado seis carreras sprint, con sedes renovadas: por primera vez este formato llegará a Zandvoort, Bakú y Canadá, sumándose a los retornos de Silverstone, China y Miami.

El cierre de la temporada será, como es habitual, un "sprint final" de alta intensidad con dos tripletes de carreras en las últimas siete semanas. El mundial concluirá el 6 de diciembre en Abu Dabi, tras recorrer sedes emblemáticas como Las Vegas y Qatar en el tramo final de un año que promete redefinir el orden jerárquico de la máxima categoría.