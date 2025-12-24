Kid Pambelé cumple 80 años: vida y presente de Antonio Cervantes

El hombre que le enseñó a todo un país que ganar era posible cumplió 80 años. Antonio Cervantes Reyes, el mítico “Kid Pambelé”, llega a las ocho décadas de vida lejos de los reflectores, en la tranquilidad de su hogar en Bolívar y bajo el cuidado de su esposa, la única que permaneció a su lado cuando las luces del éxito se apagaron.

Nacido en San Basilio de Palenque, Cervantes no solo derrotó a sus rivales en el ring; derrotó a una pobreza absoluta que amenazaba con impedir su crecimiento deportivo. Sin embargo, su voluntad fue más fuerte que los pronósticos. La noche del 28 de octubre de 1972, en Ciudad de Panamá, Colombia se paralizó. Con un knockout ante Alfonso “Peppermint” Frazer, Pambelé se coronó campeón mundial de los wélter ligeros, dándole al país su primer gran título universal.

Un retiro marcado por el silencio A pesar de su gloria y de haber defendido su título en repetidas ocasiones, la vida después del boxeo fue un combate difícil. Tras años de luchas contra las adicciones y la pérdida de su fortuna, el excampeón decidió refugiarse en la privacidad.

En apariciones recientes, como el encuentro documentado por Testigo Directo en 2023, se vio a un Cervantes lúcido pero distante de su pasado. “No quiero recordar eso ya”, afirmó con contundencia al ser consultado sobre sus años de gloria. Para el hombre que una vez fue el deportista más consagrado de la nación, hoy el único deseo es la paz: “Lo que quiero es permanecer tranquilo aquí en la casa”.

El legado del "Palenquero" Aunque hoy Pambelé prefiera no hablar de sus rectos de derecha o sus uppercuts demoledores, el país no olvida. Antes de él, el triunfo parecía un territorio prohibido para los deportistas colombianos. Pambelé rompió esa barrera mental y puso a San Basilio de Palenque en el mapa del mundo.

A sus 80 años, Antonio Cervantes Reyes sigue siendo el símbolo de la resiliencia. Quizás ya no quiera recordar sus hazañas, pero Colombia las celebra hoy más que nunca, reconociendo que, sin su figura, el deporte nacional no sería lo que es hoy.