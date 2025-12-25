El fútbol europeo se viste de luto este jueves 25 de diciembre de 2025 tras confirmarse el fallecimiento de John Robertson, la figura más emblemática del histórico Nottingham Forest bicampeón de Europa, a los 72 años. El club británico informó el deceso de su ex extremo escocés, quien fuera la pieza maestra del técnico Brian Clough durante la década dorada de la institución, dejando un vacío irreparable en la comunidad de los 'Tricky Trees' y en la historia del deporte británico.

Robertson no fue un futbolista convencional; era el artista de un equipo de guerreros. Su legado se cimentó en dos noches que cambiaron la historia del fútbol: en 1979, envió el centro preciso para que Trevor Francis anotara ante el Malmö, y en 1980, grabó su nombre con letras de oro al anotar el único gol de la final contra el Hamburgo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Con más de 500 partidos vistiendo la camiseta del Forest en dos etapas, su influencia trascendió los títulos. Fue el motor del ascenso a la Primera División en 1977 y el arquitecto de una Premier League, dos Copas de la Liga y una Supercopa de Europa. Su capacidad para desbordar y su visión de juego lo llevaron también a defender la camiseta de la selección de Escocia en 28 ocasiones, incluyendo participaciones mundialistas.

El fallecimiento de Robertson cierra un capítulo de la era romántica del fútbol, donde un equipo modesto logró conquistar el continente dos veces consecutivas. Como bien decía su mentor Brian Clough: "John Robertson era un artista poco probable... pero nos dio el mundo". Hoy, Nottingham y el fútbol mundial despiden a un talento incomparable que demostró que la humildad y la genialidad pueden ir de la mano.