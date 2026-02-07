Jhon Viáfara recuperó su libertad en EE. UU. y ya está en Colombia

El exfutbolista colombiano Jhon Eduis Viáfara Mina, recordado por su papel protagónico en la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, quedó en libertad en Estados Unidos tras cumplir parte de su condena por narcotráfico y ya se encuentra de regreso en Colombia.

Viáfara, de 47 años, había sido condenado por la Corte del Distrito Este de Texas a 12 años de prisión, luego de ser señalado de integrar una red criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína. El exmediocampista fue capturado en marzo de 2019 en Cali, extraditado el 24 de enero de 2020 y sentenciado en 2021 por la justicia estadounidense.

Viáfara había anticipado a familiares y amigos que recuperaría su libertad gracias a su buen comportamiento en prisión. En total, permaneció un año privado de la libertad en Colombia y seis años en territorio estadounidense, aunque inicialmente debía cumplir su condena hasta 2032.

El comunicador Jaime Orlando Dinas confirmó su regreso al país y compartió la primera imagen de Viáfara en suelo colombiano, acompañada de un mensaje de bienvenida en redes sociales.

El proceso judicial en Estados Unidos

La Fiscalía General de la Nación explicó en su momento que Viáfara fue requerido por la justicia de Estados Unidos por el delito federal de tráfico de narcóticos. Según el expediente, entre 2008 y 2018 el exjugador y otros implicados habrían coordinado el envío de cargamentos de cocaína mediante lanchas rápidas, semisumergibles y otras embarcaciones que salían del Pacífico colombiano hacia Centroamérica, en una estructura que habría tenido vínculos con el Clan del Golfo.