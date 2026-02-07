Millicom asume control de Movistar tras cerrar la OPA en Colombia

El mercado de las telecomunicaciones en Colombia comienza a reconfigurarse con un movimiento que marca un antes y un después en el sector. Millicom Colombia Holding S.A.S., empresa matriz de Tigo, confirmó que asumirá el control accionario de Movistar, tras finalizar exitosamente la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC.

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) informó que, en la última jornada del proceso, fueron aceptadas más de 2.300 millones de acciones, negociadas a un precio de US$0,0932 por acción. Esta operación representó un desembolso superior a US$214,5 millones.

Con la transacción concluida, Millicom alcanzó cerca del 67,5 % del capital accionario, porcentaje que le otorga el control efectivo de Movistar en el país, consolidando así uno de los movimientos empresariales más relevantes del sector en los últimos años.

Así queda el nuevo mapa de operadores en Colombia

La integración entre Tigo y Movistar dará lugar a un conglomerado con más de 41 millones de líneas, posicionándose como el segundo operador más grande del mercado colombiano, solo por detrás de Claro.

Según cifras oficiales del Ministerio TIC, a junio de 2025 Claro lideraba con 41,7 millones de líneas móviles, mientras que la empresa resultante de la unión Tigo–Movistar alcanzaría alrededor de 38,6 millones, superando de manera amplia a otros competidores como WOM.

¿Qué deben saber los usuarios de Movistar?

Tras el anuncio, surgieron dudas entre los clientes sobre posibles cambios en sus servicios. No obstante, Movistar aclaró que los usuarios no deberán realizar ningún trámite como consecuencia de la operación.

No habrá modificaciones en planes, tarjetas SIM, facturación, métodos de pago ni canales de atención, y los servicios de telefonía móvil, internet fijo y televisión continuarán funcionando con normalidad.

Integración gradual y sin impactos inmediatos

La compañía explicó que el proceso de integración se desarrollará de manera progresiva, por lo que tarifas, contratos, promociones y beneficios vigentes se mantendrán sin alteraciones.

Asimismo, reiteró que cualquier ajuste futuro será comunicado con antelación y bajo el cumplimiento estricto de las normas de protección al consumidor. El mensaje para los usuarios es contundente: no habrá cambios unilaterales ni afectaciones inesperadas durante esta etapa de transición.